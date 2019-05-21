Зеленський призначив першим заступником голови Адміністрації Трофімова

Президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Адміністрації Президента Сергія Трофімова.\r\nПро це йдеться в указі Президента №306 від 21 травня, передають Українські Новини.\r\n"Призначити Трофімова Сергія Володимировича першим заступником голови Адміністрації Президента України", - сказано в ньому.\r\nДо цього Трофімов був продюсером "Студії Квартал-95".\r\nВін співпрацював зі студією з 2005 року.\r\nНагадаємо, Зеленський призначив главою Адміністрації Богдана.\r\nЗеленський призначив начальником Генштабу Руслана Хомчака і звільнив Муженко.\r\nЗеленський призначив свого друга і бізнес-партнера Сергія Шефіра першим помічником.