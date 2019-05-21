Зеленський призначив першим заступником голови Адміністрації Трофімова

Президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Адміністрації Президента Сергія Трофімова.

Про це йдеться в указі Президента №306 від 21 травня, передають Українські Новини.

"Призначити Трофімова Сергія Володимировича першим заступником голови Адміністрації Президента України", - сказано в ньому.

До цього Трофімов був продюсером "Студії Квартал-95".

Він співпрацював зі студією з 2005 року.

Нагадаємо, Зеленський призначив главою Адміністрації Богдана.

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