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21 травня 2019, вівторок, 20:35 65
Політика 2019-05-21T21:49:34+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив першим заступником голови Адміністрації Трофімова

Зеленський призначив першим заступником голови Адміністрації Трофімова

Детектор медіа
Детектор медіа

Президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Адміністрації Президента Сергія Трофімова.

Про це йдеться в указі Президента №306 від 21 травня, передають Українські Новини.

"Призначити Трофімова Сергія Володимировича першим заступником голови Адміністрації Президента України", - сказано в ньому.

До цього Трофімов був продюсером "Студії Квартал-95".

Він співпрацював зі студією з 2005 року.

Нагадаємо, Зеленський призначив главою Адміністрації Богдана.

Зеленський призначив начальником Генштабу Руслана Хомчака і звільнив Муженко.

Зеленський призначив свого друга і бізнес-партнера Сергія Шефіра першим помічником.

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