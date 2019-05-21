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21 травня 2019, вівторок, 19:30 41
Верховна Рада і партії 2019-05-21T21:00:02+03:00
Українські Новини
Завтра Рада проведе позачергове засідання

Завтра Рада проведе позачергове засідання

Андрій Парубій. Фото: портал
Андрій Парубій. Фото: портал "Рада"

Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликав позачергове засідання парламенту 22 травня для внесення змін в закон про вибори після того, як Президент Володимир Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня.

Про це Парубій написав у мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України на 22 травня 2019 в 12:00", - повідомив він.

Як повідомляє прес-служба Верховної Ради, засідання відбудеться 22 травня о 12:00.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК заявив про проблеми з проведенням позачергових парламентських виборів.

Президент Володимир Зеленський попросив Парубія скликати позачергове засідання парламенту 22 травня для внесення змін до закону про вибори.

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