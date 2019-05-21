Зеленський вважає головним аргументом для розпуску Ради низьку довіру громадян

Президент Володимир Зеленський вважає головним аргументом для розпуску Верховної Ради низьку довіру громадян до неї, юридичною підставою - відсутність коаліції.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\n"Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цього інституту - 4%. Це - оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Я, як гарант Конституції, зобов'язаний гарантувати права громадян України. Юридична підстава для розпуску - з 2016 року не існувало коаліції", - заявив Зеленський на зустрічі з керівництвом Ради і лідерами парламентських фракцій і груп.\r\nПід час зустрічі мова йшла про дострокове припинення повноважень Ради восьмого скликання і призначення дострокових парламентських виборів.\r\nУчасники зустрічі також обговорили дату проведення дострокових виборів і скликання позачергового засідання Ради для прийняття змін у чинне виборче законодавство, зокрема про скасування мажоритарної системи і зниження прохідного бар'єру до 3%.\r\nКрім цього, на зустрічі піднімалося питання звільнення українців з російського полону.\r\nЗеленський запропонував провести окрему бесіду з представниками команди попереднього глави держави з цього питання.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, указ про розпуск Ради очікується завтра.\r\nРаніше Богдан заявив, що підставою для розпуску Ради в указі Зеленського буде відсутність коаліції.