Зеленський вважає головним аргументом для розпуску Ради низьку довіру громадян

Президент Володимир Зеленський вважає головним аргументом для розпуску Верховної Ради низьку довіру громадян до неї, юридичною підставою - відсутність коаліції.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цього інституту - 4%. Це - оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Я, як гарант Конституції, зобов'язаний гарантувати права громадян України. Юридична підстава для розпуску - з 2016 року не існувало коаліції", - заявив Зеленський на зустрічі з керівництвом Ради і лідерами парламентських фракцій і груп.

Під час зустрічі мова йшла про дострокове припинення повноважень Ради восьмого скликання і призначення дострокових парламентських виборів.

Учасники зустрічі також обговорили дату проведення дострокових виборів і скликання позачергового засідання Ради для прийняття змін у чинне виборче законодавство, зокрема про скасування мажоритарної системи і зниження прохідного бар'єру до 3%.

Крім цього, на зустрічі піднімалося питання звільнення українців з російського полону.

Зеленський запропонував провести окрему бесіду з представниками команди попереднього глави держави з цього питання.

Як повідомляли Українські Новини, указ про розпуск Ради очікується завтра.

Раніше Богдан заявив, що підставою для розпуску Ради в указі Зеленського буде відсутність коаліції.