підписатися на розсилку
26 26.35
28.9 29.45
˟
21 травня 2019, вівторок, 14:56 20
Президент 2019-05-21T16:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський вважає головним аргументом для розпуску Ради низьку довіру громадян

Зеленський вважає головним аргументом для розпуску Ради низьку довіру громадян

Володимир Зеленський. Фото: АП
Володимир Зеленський. Фото: АП

Президент Володимир Зеленський вважає головним аргументом для розпуску Верховної Ради низьку довіру громадян до неї, юридичною підставою - відсутність коаліції.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цього інституту - 4%. Це - оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Я, як гарант Конституції, зобов'язаний гарантувати права громадян України. Юридична підстава для розпуску - з 2016 року не існувало коаліції", - заявив Зеленський на зустрічі з керівництвом Ради і лідерами парламентських фракцій і груп.

Під час зустрічі мова йшла про дострокове припинення повноважень Ради восьмого скликання і призначення дострокових парламентських виборів.

Учасники зустрічі також обговорили дату проведення дострокових виборів і скликання позачергового засідання Ради для прийняття змін у чинне виборче законодавство, зокрема про скасування мажоритарної системи і зниження прохідного бар'єру до 3%.

Крім цього, на зустрічі піднімалося питання звільнення українців з російського полону.

Зеленський запропонував провести окрему бесіду з представниками команди попереднього глави держави з цього питання.

Як повідомляли Українські Новини, указ про розпуск Ради очікується завтра.

Раніше Богдан заявив, що підставою для розпуску Ради в указі Зеленського буде відсутність коаліції.

Більше новин про: Володимир Зеленський розпуск Верховної Ради

Архів
Новини
ОБ закликав Зеленського економічно розблокувати Донбас 16:01
Київстар та Міністерство освіти і науки назвали переможців Фестивалю інновацій 15:36 Прес-реліз
СБУ оголосила в розшук керівника "Ужгородського турбогазу" Качура 15:25
В Україні можна буде будувати будинки заввишки 150 м 15:21
Готові виконати закон і сприяти своєчасному запуску оптового ринку електроенергії, – директор "Енергоринку" Гнатюк 15:18
більше новин
Міністр оборони Степан Полторак. Фото: facebook.com/generalpoltorak
Я розчулений: Полторак опублікував фото зруйнованого Кремля 16:43 Фото
Супрун полетіла з України одразу після інавгурації Зеленського 22:15
Володимир і Олена Зеленські. Фото: olenazelenska_official/Instagram
Олена Зеленська створила офіційний Instagram-аккаунт і в ньому вже 6 фотографій 22:03
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Український бізнес подолає політичну турбулентність, – Шимків 10:25
більше новин
Гройсман заявив, що спроба знизити тарифи може спричинити серйозну кризу 08:20
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Флористична композиція Азума Макото. Фото: azumamakoto/Instagram
Фото дня: Флорист, який запускає квіти до космосу, встановив інсталяцію в Славутичі 17:57
Клімкін хоче балотуватися в Раду як самовисуванець 12:09
Зеленський задекларував 9,7 млн гривень і віллу в Італії 15:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok