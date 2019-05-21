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21 травня 2019, вівторок, 14:18 56
Верховна Рада і партії 2019-05-21T16:00:03+03:00
Українські Новини
Підставою для розпуску Ради в указі Зеленського буде відсутність коаліції, - Богдан

Підставою для розпуску Ради в указі Зеленського буде відсутність коаліції, - Богдан

Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda

Консультант Президента Володимира Зеленського з юридичних питань Андрій Богдан заявляє, що підставою для розпуску Верховної Ради у відповідному указі Президента буде відсутність коаліції.

Про це він повідомив журналістам за підсумками консультацій, передають Українські Новини.

"Пункт 1 статті 90 (Конституції) - це відсутність коаліції у Верховній Раді", - підкреслив Богдан, відповідаючи на питання журналістів про підстави для дострокового припинення повноважень парламенту, які будуть представлені у відповідному указі Президента.

При цьому, також, відповідаючи на питання журналістів про правові підстави для дострокового розпуску Ради, Богдан зазначив, що указ Президента не може грунтуватися на рішеннях суддів і буде оцінкою правової ситуації, яка склалася в парламенті.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський просить Парубія скликати завтра позачергову сесію парламенту.

Тим часом, указ про розпуск Ради очікується завтра.

Також Зеленський домовився про дострокові вибори 21 липня на зустрічі з фракціями.

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