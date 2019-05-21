Зеленский просит Парубия созвать завтра внеочередную сессию парламента, - Богдан

Президент Владимир Зеленский просит председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередную сессию парламента 22 мая.

Об этом консультант Зеленского Андрей Богдан сообщил журналистам по итогам консультаций с председателями фракций и руководством Рады, передают Українські Новини.

"Возможно будет приятно решение об обращении к главе Верховной Рады, господина Парубия, касательно созыве внеочередного заседания и принятия таких изменений в закон о выборах народных депутатов", - сказал он.

Богдан отметил, что Рада рассмотрит отмены мажоритарной системы выборов Рады, снижение проходного барьера до 3% и снижение сроков проведения тендерных закупок для Центральной избирательной комиссии в момент проведения выборов.

Консультант Зеленского отметил, что Президент предложит Парубию провести внеочередную сессию в среду 22 мая.

Как сообщали Українські Новини, указ о роспуске Рады ожидается завтра.

Тем временем, Зеленский договорился о досрочных выборах 21 июля на встрече с фракциями.