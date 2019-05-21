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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

21 мая 2019, вторник, 14:03 2426
Верховная Рада и партии 2019-05-22T11:00:08+03:00
Українські Новини
Зеленский просит Парубия созвать завтра внеочередную сессию парламента, - Богдан

Зеленский просит Парубия созвать завтра внеочередную сессию парламента, - Богдан

Зеленский. Скриншот 112.ua
Зеленский. Скриншот 112.ua

Президент Владимир Зеленский просит председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередную сессию парламента 22 мая.

Об этом консультант Зеленского Андрей Богдан сообщил журналистам по итогам консультаций с председателями фракций и руководством Рады, передают Українські Новини.

"Возможно будет приятно решение об обращении к главе Верховной Рады, господина Парубия, касательно созыве внеочередного заседания и принятия таких изменений в закон о выборах народных депутатов", - сказал он.

Богдан отметил, что Рада рассмотрит отмены мажоритарной системы выборов Рады, снижение проходного барьера до 3% и снижение сроков проведения тендерных закупок для Центральной избирательной комиссии в момент проведения выборов.

Консультант Зеленского отметил, что Президент предложит Парубию провести внеочередную сессию в среду 22 мая.

Как сообщали Українські Новини, указ о роспуске Рады ожидается завтра.

Тем временем, Зеленский договорился о досрочных выборах 21 июля на встрече с фракциями.

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