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21 травня 2019, вівторок, 11:25 19
Економіка 2019-05-21T13:15:02+03:00
Українські Новини
Рубль у київських обмінниках різко підскочив після інавгурації Зеленського

Рубль у київських обмінниках різко підскочив після інавгурації Зеленського

Рубль. Гривня. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Гривня. Фото: Gorlovka.Today

У вівторок, 21 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 20 травня підвищився на 5 копійок і склав 3,62 грн за 10 рублів, у той же час курс продажу знизився на 3 копійки і склав 4,15 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 21 травня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,62 4,15
Максимальний 3,97 5,00
Мінімальний 2,50 4,00

Як повідомляли Українські Новини, НБУ зміцнив гривню у вівторок: офіційний курс валют після інавгурації Зеленського.

Тим часом, долар після інавгурації Зеленського впав на 15 копійок.

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