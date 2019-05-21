Рубль у київських обмінниках різко підскочив після інавгурації Зеленського

У вівторок, 21 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 20 травня підвищився на 5 копійок і склав 3,62 грн за 10 рублів, у той же час курс продажу знизився на 3 копійки і склав 4,15 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс рубля в київських обмінниках на 21 травня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,62\r\n4,15\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,97\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,00\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ зміцнив гривню у вівторок: офіційний курс валют після інавгурації Зеленського.\r\nТим часом, долар після інавгурації Зеленського впав на 15 копійок.