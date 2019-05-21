Рубль у київських обмінниках різко підскочив після інавгурації Зеленського

У вівторок, 21 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 20 травня підвищився на 5 копійок і склав 3,62 грн за 10 рублів, у той же час курс продажу знизився на 3 копійки і склав 4,15 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 21 травня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,62 4,15 Максимальний 3,97 5,00 Мінімальний 2,50 4,00

Як повідомляли Українські Новини, НБУ зміцнив гривню у вівторок: офіційний курс валют після інавгурації Зеленського.

Тим часом, долар після інавгурації Зеленського впав на 15 копійок.