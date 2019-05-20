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20 мая 2019, понедельник, 12:33 560
Экономика 2019-05-22T04:00:33+03:00
Українські Новини
Рубль в киевских банках обесценился еще на 5 копеек

Рубль в киевских банках обесценился еще на 5 копеек

Рубль обесценивается. Фото: uapress.info
Рубль обесценивается. Фото: uapress.info

В понедельник, 20 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 17 мая упал на 5 копеек и составил 3,57 гривен за 10 рублей, в то же время курс продажи остался прежним - 4,18 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в Киеве:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,57

4,18

Максимальный

3,97

5,00

Минимальный

2,50

4,02

Как сообщали Українські Новини, национальный банк начал проведение второго этапа оценки устойчивости банков - обработка результатов анализа качества активов банков (AQR), подтвержденных внешним аудитом.

В то же время, НБУ укрепил гривну перед выходными.

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