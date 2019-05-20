Рубль в киевских банках обесценился еще на 5 копеек

В понедельник, 20 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 17 мая упал на 5 копеек и составил 3,57 гривен за 10 рублей, в то же время курс продажи остался прежним - 4,18 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс рубля в Киеве:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n\r\n\r\n3,57\r\n\r\n\r\n4,18\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n\r\n\r\n3,97\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n4,02\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, национальный банк начал проведение второго этапа оценки устойчивости банков - обработка результатов анализа качества активов банков (AQR), подтвержденных внешним аудитом.\r\nВ то же время, НБУ укрепил гривну перед выходными.