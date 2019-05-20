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20 травня 2019, понеділок, 21:07 35 Документ
Кабмін 2019-05-20T21:46:50+03:00
Українські Новини
Представник Кабміну в Раді Денисенко подав у відставку

Представник Кабміну в Раді Денисенко подав у відставку

Вадим Денисенко. Фото: Vadym Denysenko/Facebook
Вадим Денисенко. Фото: Vadym Denysenko/Facebook

Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді, депутат Вадим Денисенко (фракція "Блок Петра Порошенко") подав у відставку слідом за прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, який також заявив, що вирішив піти у відставку.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Написав заяву про складання повноважень представника уряду в парламенті", - заявив він і опублікував фото заяви.

Заяву про відставку Денисенко. Фото: Vadym Denysenko/FacebookЗаява про відставку Денисенка. Фото: Vadym Denysenko/Facebook

Також він відзначив серед своїх досягнень допомогу у втіленні пенсійної та медичних реформ.

Крім того, він подякував усім, хто його підтримував.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, після того, як зачитав присягу і вступив на посаду Президента, заявив про те, що розпускає Раду 8-го скликання.

Також подав у відставку міністр оборони Степан Полторак і секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов.

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