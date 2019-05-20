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20 травня 2019, понеділок, 19:21 21
Президент 2019-05-20T20:45:02+03:00
Українські Новини
Що кажуть про Зеленського його вчителі, друзі і колеги: опублікований фільм-біографія Президента України

Що кажуть про Зеленського його вчителі, друзі і колеги: опублікований фільм-біографія Президента України

Сьогодні, 20 травня, Президент України Володимир Зеленський офіційно вступив на посаду президента України, склавши присягу. Під час передвиборчої кампанії журналісти "Медузи" вирушили до Кривого Рогу і Києва, поговорили з вчителями, друзями і колегами Зеленського, щоб зрозуміти історію його успіху від "простого хлопця з Кривого Рогу" до Президента України.

Сьогодні "Медуза" опублікувала 42-хвилинний фільм про Зеленського, його оточення і близьких людях, який розповідає біографію шоумена і те, як він "у лічені тижні перетворив фаворита гонки Петра Порошенка в аутсайдера".

У відео є уривки дебатів Порошенка і Зеленського, коментарі з їх приводу знайомих Зеленського, уривки з архівних виступів шоумена в "Квартал 95" і багато іншого.

Також розповідається історія взаємин Зеленського з його дружиною - Оленою.

Окрема увага у фільмі приділяється Кривому Рогу та повсякденному життю в цьому робочому місті.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський попросив журналіста не звертатися до нього "Володимир Олександрович", а просто "Володимир". Також Зеленський пообіцяв зробити так, щоб люди в наступні 5 років не плакали.

Крім того, Зеленський попросив вішати в кабінетах фотографії своїх дітей, а не його портрет.

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