Величезний запас артилерійських снарядів і підривників знайшли на Луганщині

Служба безпеки України виявила арсенал із великокаліберними військовими засобами ураження в Новоайдарському районі Луганської області.

Про це сказано в повідомленні СБУ, передають Українські Новини.

Зазначається, що зі схованки, облаштованої на колишньому місці дислокації однієї з військових частин у Новоайдарському районі, правоохоронці вилучили понад 270 артилерійських снарядів ОФ-22 калібру 152 мм і майже 300 підривників РГМ-2.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.413 (марнотратство або втрата військового майна) Кримінального кодексу.

Слідчі дії щодо встановлення обставин справи та притягнення до відповідальності осіб, причетних до облаштування схованки, тривають.

Арсенал зброї. Фото: прес-служба СБУ

Як повідомляли Українські Новини, після вибуху у відділенні банку поліція знайшла величезний арсенал зброї в селі під Луганськом.

Раніше величезний арсенал для стрільби авіаракетами знайшли під Києвом.