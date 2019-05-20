Величезний запас артилерійських снарядів і підривників знайшли на Луганщині

Служба безпеки України виявила арсенал із великокаліберними військовими засобами ураження в Новоайдарському районі Луганської області.\r\nПро це сказано в повідомленні СБУ, передають Українські Новини.\r\nЗазначається, що зі схованки, облаштованої на колишньому місці дислокації однієї з військових частин у Новоайдарському районі, правоохоронці вилучили понад 270 артилерійських снарядів ОФ-22 калібру 152 мм і майже 300 підривників РГМ-2.\r\n\r\nПравоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.413 (марнотратство або втрата військового майна) Кримінального кодексу.\r\nСлідчі дії щодо встановлення обставин справи та притягнення до відповідальності осіб, причетних до облаштування схованки, тривають.\r\nАрсенал зброї. Фото: прес-служба СБУ\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після вибуху у відділенні банку поліція знайшла величезний арсенал зброї в селі під Луганськом.\r\nРаніше величезний арсенал для стрільби авіаракетами знайшли під Києвом.