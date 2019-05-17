Мужчина подорвал себя гранатой в отделении банка Старобельска, 6 человек госпитализированы

Мужчина подорвал себя гранатой в филиале одного из банков в городе Старобельске (Луганская область). Пятеро гражданских лиц и один сотрудник полиции получили телесные повреждения, сам мужчина погиб.

Об этом говорится в сообщении полиции Луганской области, передают Українські Новини.

Инцидент произошел в 16:30 в помещении филиала одного из банков, который расположен по улице Шевченко в Старобельске.

Мужчина 1972 года рождения подорвал гранату. В результате взрыва мужчина погиб на месте. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц, из которых два - работники банка, и 3 - местные жители, которые находились в это время в помещении банка.

Телесные повреждения получил сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции. Пострадавшие сейчас находятся в больнице, где врачи оказывают им медицинскую помощь.

На месте происшествия работают руководители Старобельского отдела полиции, представители прокуратуры, СБУ, государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Место происшествия ограждено, на месте также работают сотрудники следственно-оперативных групп, Старобельского отдела полиции и взрывотехники.

Место взрыва гранаты в Старобельске. Фото: полиция Луганской области

По предварительной информации врачей, жизни пострадавших граждан и работнику полиции угрозы нет.

Как сообщали Українські Новини, взрыв гранаты под Днипром убил мужчину, ранил пятерых людей и повредил легковушку.

В апреле 2 человека погибли в результате взрыва гранаты в жилой квартире многоэтажного дома в микрорайоне Позняки в Киеве.

Ранее под Николаевом от взрыва в своем доме погиб военный.