Мужчина подорвал себя гранатой в отделении банка Старобельска, 6 человек госпитализированы

Мужчина подорвал себя гранатой в филиале одного из банков в городе Старобельске (Луганская область). Пятеро гражданских лиц и один сотрудник полиции получили телесные повреждения, сам мужчина погиб.\r\nОб этом говорится в сообщении полиции Луганской области, передают Українські Новини.\r\nИнцидент произошел в 16:30 в помещении филиала одного из банков, который расположен по улице Шевченко в Старобельске.\r\nМужчина 1972 года рождения подорвал гранату. В результате взрыва мужчина погиб на месте. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц, из которых два - работники банка, и 3 - местные жители, которые находились в это время в помещении банка.\r\n\r\nТелесные повреждения получил сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции. Пострадавшие сейчас находятся в больнице, где врачи оказывают им медицинскую помощь.\r\nНа месте происшествия работают руководители Старобельского отдела полиции, представители прокуратуры, СБУ, государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Место происшествия ограждено, на месте также работают сотрудники следственно-оперативных групп, Старобельского отдела полиции и взрывотехники.\r\nМесто взрыва гранаты в Старобельске. Фото: полиция Луганской области\r\nПо предварительной информации врачей, жизни пострадавших граждан и работнику полиции угрозы нет.\r\nКак сообщали Українські Новини, взрыв гранаты под Днипром убил мужчину, ранил пятерых людей и повредил легковушку.\r\nВ апреле 2 человека погибли в результате взрыва гранаты в жилой квартире многоэтажного дома в микрорайоне Позняки в Киеве.\r\nРанее под Николаевом от взрыва в своем доме погиб военный.