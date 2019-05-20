Голова Служби безпеки України Василь Грицак подав у відставку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.\r\n"Виконую обіцянку і публічно інформую: сьогодні подаю на розгляд новообраного Президента України рапорт про своє звільнення з посади голови СБУ", - сказано в ньому.\r\nТакож Грицак повідомив, що подані відповідні рапорти про звільнення з займаних посад усіх його заступників.\r\n"Робимо це щиро, цілком усвідомлюючи право нового Президента України ініціювати кадрові зміни в керівництві Служби", - підкреслюється в заяві.\r\nГрицак зазначив, що СБУ є чим пишатися за минулі роки.\r\nЗокрема, він згадав те, що співробітники спецслужби зупинили російську військову навалу на Донбасі; ліквідували численні спроби російського агресора "штучно роздути полум'я сепаратизму" по всій території України; зруйнували плани Кремля інспірувати приховану федералізацію України і зупинили ескалацію російської терористичної діяльності.\r\nУ протистоянні з ворогом СБУ втратила 27 співробітників.\r\nГрицак зазначив, що за рівнем професіоналізму СБУ вже відповідає кращим спецслужбам світу.\r\n"Буду відвертим перед українцями: свій рапорт написав з тяжким серцем. Так само як всі інші, переживаю за майбутнє СБУ і держави, бачу, як піднімає голову проросійський реваншизм в Україні", - вважає він.\r\nГрицак запевняє, що склад спецслужби продовжить захищати безпеку держави та українського народу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко присвоїв звання Героя України Грицаку.\r\nРаніше Турчинов подав у відставку.