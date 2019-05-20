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20 травня 2019, понеділок, 09:30 11 Доповнено
Суспільство 2019-05-20T09:30:40+03:00
Українські Новини
Станцію метро "Арсенальна" закривали на вхід

Станцію метро "Арсенальна" закривали на вхід

Київський метрополітен
Київський метрополітен

Сьогодні, 20 травня, у Києві на вхід закрили станцію метро "Арсенальна" через проведення інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

"У зв'язку з масовими заходами в центрі столиці, щоб уникнути тисняви і скупчення людей на платформі, станція "Арсенальна" закрита на вхід", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на вихід станція працює в звичайному режимі. Про відновлення повноцінної роботи буде повідомлено додатково.

(Новина доповнена подробицями)

Станом на 9:97 в прес-службі "Київського метрополітену" з'явилося повідомлення, що станція метро "Арсенальна" була відкрита на вхід для пасажирів.

Відзначається, що станція працює в звичайному режимі.

Як повідомляли Українські Новини,сьогодні Київ масштабно обмежив рух через інавгурацію Зеленського: список перекритих вулиць.

Раніше біля Ради пройшла репетиція інавгурації з участю Зеленського.

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