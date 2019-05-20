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20 травня 2019, понеділок, 08:20 20
Силові структури 2019-05-20T09:45:01+03:00
Українські Новини
На Донеччині українські військові у бою знищили бойовика

На Донеччині українські військові у бою знищили бойовика

ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Вчора, 19 травня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 11 разів, з них двічі - з застосуванням заборонених мінського угодами артилерійських систем калібру 100 мм і мінометів калібру 82 мм, при цьому поранивши одного бійця ВСУ. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що ворог обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник дев'ять раз обстріляв позиції Об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні два рази.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки збройних сил, 19 травня один окупант був знищений, ще один - поранений.

Крім того, з початку поточної доби ворог двічі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід". Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожен обстріл наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, на фронті окупанти відповіли за чотирьох поранених військових, втративши вбитими двох "бійців".

Також на Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки в Золотому і Новоолександрівці.

Раніше бойовики 7 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосувавши заборонену озброєння.

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