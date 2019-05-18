Боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ, применив незаконное вооружение

За минувшие сутки, 17 мая, на Донбассе пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"17 мая вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов вблизи Павлополя, из автоматических станковых гранатометов – около Новотроицкого, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ударил вблизи Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм – вблизи Золотого-4. Минометы калибра 82 мм были применены в районе Новгородское. Из гранатометов различных систем велся огонь у Крымского.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 17 мая двух оккупантов было уничтожено, еще 12 – получили ранения", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українськi Новини, боевики на Донбассе убили воина ВСУ, ранили еще одного и понесли существенные потери.

Ранее ВСУ показали зрелищное уничтожение огнем позиции боевиков.