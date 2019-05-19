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19 мая 2019, воскресенье, 11:13 831
Силовые структуры 2019-05-19T13:30:01+03:00
Українські Новини
На фронте оккупанты ответили за четырех раненых военных, потеряв убитыми двух "бойцов"

На фронте оккупанты ответили за четырех раненых военных, потеряв убитыми двух "бойцов"

ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Боевики 18 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 18 мая, 4 украинских военнослужащий ранено.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"18 мая вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибров 152- и 122-мм и минометов калибров 120- и 82-мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил: трижды из минометов калибра 82-мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Пески; четыре раза из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у города Авдеевка; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая; дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Марьинка и Пищевик.

Вследствие обстрелов четыре военнослужащих Объединенных получили ранения.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

По данным разведки Объединенных сил, 18 мая два оккупанта были убиты, еще трое - ранены.

С начала текущих суток враг из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Водяное в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе боевики обстреляли жилые дома и жилые дома в Золотом и Новоалександровке.

Ранее боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ, применив запрещенное вооружение.

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