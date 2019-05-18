На Донбассе боевики обстреляли жилые дома

В зоне проведения Операции объединенных сил российско-оккупационные войска совершили обстрелы жилых домов в населенном пункте Золотое. Об этом сообщает украинская сторона Общего центра по контролю и координации, пишет штаб ООС в Facebook.

Так, сообщается, что 17 мая около 7:00 утра боевики обстреляли населенный пункт Золотое-1 в Луганской области. Обстрел велся из артиллерийских систем калибра 120 мм.

"В ходе проведения обследования мобильной группой УС СЦКК зафиксировано по улице Леси Украинки от попадания в дом и разрыва артиллерийского снаряда калибра 122 мм разрушение крышы, частично повреждены потолок, санитарные пристройки, коридор и кухня, окна в спальне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от обстрела пострадали соседние дома. Наблюдатели зафиксировали выбитые стекла в окнах жилых и хозяйственных зданиях. Также было зафиксировано 6 следов от попадания артиллерийских снарядов вблизи автомобильного путепровода.

Также украинская сторона СЦКК зафиксировала 6 следов от попадания артиллерийских снарядов калибра 122 мм на расстоянии около 800 метров от жилых домов населенного пункта Золотое-4.

Как сообщали Українські Новини, боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ, применив незаконное вооружение.

Ранее боевики обстреляли жилые дома в Золотом и Новоалександровке: 1 военный ВСУ погиб, еще 2 ранены.