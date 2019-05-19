Порошенко звільнив першого заступника голови АП Ковальчука відразу з двох посад

Президент Петро Порошенко звільнив першого заступника глави Адміністрації Президента Віталія Ковальчука.\r\nПро це йдеться в указі №295 від 19 травня, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що Ковальчук звільнений згідно з поданою заявою про відставку.\r\nКрім того, Ковальчук звільнений з посади представника Президента у Кабінеті Міністрів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко звільнив голову Адміністрації Президента Ігоря Райніна і його заступника Сергія Марченка.\r\nРаніше Порошенко звільнив Костянтина Єлісєєва з посади заступника голови АП, який подав прохання про відставку в четвер після оголошення дати інавгурації Зеленського.