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19 мая 2019, воскресенье, 20:24 651
Президент 2019-05-19T22:15:02+03:00
Українські Новини
Порошенко уволил Райнина

Порошенко уволил Райнина

Игорь Райнин.
Игорь Райнин.

Президент Петр Порошенко уволил главу Администрации Президента Игоря Райнина, который ранее подал в отставку.

Об этом говорится в указе №296 от 19 мая, передают Українськi Новини.

Райнин уволен по собственному желанию.

Кроме того, уволен заместитель главы Администрации Сергей Марченко.

Как сообщали Українські Новини, Турчинов подал в отставку.

Также Климкин решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду.

Ранее Порошенко уволил Константина Елисеева с должности заместителя главы АП, который подал прошение об отставке в четверг после объявления даты инаугурации Зеленского.

Больше новостей о: Отставка Администрация Президента Игорь Райнин Петр Порошенко

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