Порошенко уволил Райнина

\r\nПрезидент Петр Порошенко уволил главу Администрации Президента Игоря Райнина, который ранее подал в отставку.\r\nОб этом говорится в указе №296 от 19 мая, передают Українськi Новини.\r\nРайнин уволен по собственному желанию.\r\nКроме того, уволен заместитель главы Администрации Сергей Марченко.\r\nКак сообщали Українські Новини, Турчинов подал в отставку.\r\nТакже Климкин решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду.\r\nРанее Порошенко уволил Константина Елисеева с должности заместителя главы АП, который подал прошение об отставке в четверг после объявления даты инаугурации Зеленского.\r\n