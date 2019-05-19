Порошенко уволил Райнина

Президент Петр Порошенко уволил главу Администрации Президента Игоря Райнина, который ранее подал в отставку.

Об этом говорится в указе №296 от 19 мая, передают Українськi Новини.

Райнин уволен по собственному желанию.

Кроме того, уволен заместитель главы Администрации Сергей Марченко.

Как сообщали Українські Новини, Турчинов подал в отставку.

Также Климкин решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду.

Ранее Порошенко уволил Константина Елисеева с должности заместителя главы АП, который подал прошение об отставке в четверг после объявления даты инаугурации Зеленского.