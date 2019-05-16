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16 мая 2019, четверг, 20:50 622
Президент 2019-05-16T20:51:29+03:00
Українські Новини
Замглавы АП Елисеев подал в отставку

Замглавы АП Елисеев подал в отставку

Константин Елисеев. Фото: vse.media
Константин Елисеев. Фото: vse.media

Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев подал Президенту Петру Порошенко прошение об отставке в четверг после объявления даты инаугурации Зеленского.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на телеканале "Прямой", передают Українські Новини.

"Пришла новая команда. Мы не держимся за кресла, не держимся за власть, мы ее спокойно передаем, подготовили все досье. Я даже готов положить на свой стол приоритеты, над которыми стоит работать, для моего преемника, которого, к сожалению, пока не знаю. И я отхожу в сторону и готов со своей стороны по мере моих возможностей помогать, советовать и так далее", - сказал он.

Кроме того, Елисеев заявил, что таким образом хочет очистить пространство для новой команды.

Как сообщали Українські Новини, в четверг первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко решила сложить полномочия представителя Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (Украина, Россия, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) и уполномоченного Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее Порошенко раздал госнаграды своему секретарю, пресс-секретарю, райтеру, начальнику резиденции и еще 9 сотрудникам АПУ.

Елисеев жил весь год только на зарплату.

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