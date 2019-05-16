подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.05 29.7
˟
16 мая 2019, четверг, 23:15 196
Президент 2019-05-16T23:19:44+03:00
Українські Новини
Порошенко уволил замглавы Администрации Елисеева

Порошенко уволил замглавы Администрации Елисеева

Экс-замглавы АП Константин Елисеев. Фото: liga.net
Экс-замглавы АП Константин Елисеев. Фото: liga.net

Президент Петр Порошенко уволил Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации Президента, который подал Порошенко прошение об отставке в четверг после объявления даты инаугурации Зеленского.

Об этом говорится в указе Президента №231 от 16 мая, передают Українські Новини.

"Уволить Елисеева Константина Петровича с должности заместителя главы Администрации Президента Украины", - сказано в нем.

Елисеев был заместителем главы Администрации Президента с 15 июля 2015 года.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко раздал госнаграды своему секретарю, пресс-секретарю, райтеру, начальнику резиденции и еще 9 сотрудникам АПУ.

Елисеев жил весь год только на зарплату.

Больше новостей о: Константин Елисеев Петр Порошенко Увольнение с должности

Архив
Новости
Клопы живут на Земле 115 млн лет, - исследование 23:55
Арсенал для стрельбы авиаракетами. Фото: СБУ
Огромный арсенал для стрельбы авиаракетами нашли под Киевом 23:38
Рада обязала издателей не менее половины книг издавать на украинском 23:27
Порошенко уволил замглавы Администрации Елисеева 23:15
Болельщики винницкой "Нивы" избили судью из-за назначенного им пенальти 23:06
больше новостей
В ряде областей объявили штормовое предупреждение 10:32
НБУ обвалил гривну в среду: официальный курс валют 15 мая 07:15
Первый полуфинал Евровидения-2019 в Израиле завершился: в финал вышли 10 стран-участниц 00:40
Зеленский окружен людьми, которых стоило бы просто выгнать, - Джулиани 11:53
Комитет Рады поддержал отставку министра Ревы, назвавшего жителей Донецка и Луганска "мразями" 18:48
больше новостей
Зеленскому рассказали о давлении Сумской таможни на бизнес 09:45 Документ
Комитет Рады поддержал отставку министра Ревы, назвавшего жителей Донецка и Луганска "мразями" 18:48
Латвийского посла просят вмешаться в незаконные действия силовиков на Сумской таможне 09:30
Начал работу форум, на котором УПЦ обсудит важность создания крепких семей 14:27
Украинцы заплатили 36 миллионов за рекламу "правительства Гройсмана", – ЧЕСНО 14:18 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok