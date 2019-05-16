Порошенко уволил замглавы Администрации Елисеева

Президент Петр Порошенко уволил Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации Президента, который подал Порошенко прошение об отставке в четверг после объявления даты инаугурации Зеленского.

Об этом говорится в указе Президента №231 от 16 мая, передают Українські Новини.

"Уволить Елисеева Константина Петровича с должности заместителя главы Администрации Президента Украины", - сказано в нем.

Елисеев был заместителем главы Администрации Президента с 15 июля 2015 года.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко раздал госнаграды своему секретарю, пресс-секретарю, райтеру, начальнику резиденции и еще 9 сотрудникам АПУ.

Елисеев жил весь год только на зарплату.