Портнов заявив, що не має наміру йти на держслужбу

Колишній перший заступник голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрій Портнов, який повернувся до Україну, не має наміру йти на державну службу.\r\nПро це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "Страна.uа", передають Українські Новини.\r\nВін зазначив, що повернувся в Україну після 5 років відсутності, але не має наміру повертатися на держслужбу.\r\n"Я не планую йти на державну службу, не планую працювати в системі державного апарату і планую займатися тією ж юридичною і суспільною діяльністю, якій присвятив себе раніше", - сказав Портнов.\r\nВін також підкреслив, що не має наміру ставати генпрокурором, але рішуче виступає за звільнення Юрія Луценка.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Портнов оголосив, що вирішив повернутися до України.\r\nТакож БПП за рішенням суду не спростував фейкову інформацію, що Портнов підозрюється у державній зраді, після чого почалася процедура примусового виконання.