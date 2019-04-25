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25 апреля 2019, четверг, 08:05 780 Документ
Политика 2019-04-25T09:11:03+03:00
Українські Новини
БПП по решению суда не опроверг фейковую информацию, что Портнов подозревается в госизмене: началась процедура

БПП по решению суда не опроверг фейковую информацию, что Портнов подозревается в госизмене: началась процедура принудительного исполнения

"Блок Петра Порошенко не выполнил решение Киевского апелляционного суда, обязавшего БПП в течении пяти дней опровергнуть распространявшуюся обо мне недостоверную информацию. Началась процедура принудительного исполнения." Такой информацией на персональной странице в социальной сети Telegram поделился политик Андрей Портнов.

Напомним, как сообщали Українські Новини, Киевский Апелляционный суд обязал политическую партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (БПП) опровергнуть опубликованную на их веб-сайте фейковую информацию, что юрист Андрей Портнов подозревается в государственной измене.

Об этом Портнов сообщил в своем Telegram-канале ссылаясь на решение суда.

"Суд постановил сегодня решение, которым в полном объёме удовлетворил мой иск к "Блоку Петра Порошенко" о защите чести, достоинства и деловой репутации, обязав БПП в 5-дневный срок опровергнуть опубликованную на сайте БПП информацию о том, что я, якобы, подозревался в государственной измене и был причастен к преступлениям против участников революции", - написал Портнов.

По его словам, решение вступило в законную силу. 25 марта команда Портнова начала публичный и юридический контроль за его исполнением.

Оправдывая распространение фейковой информации представители БПП в суде внесли официальные возражения, что они "не Портнова имели ввиду и не о нем говорили".

Больше новостей о: Андрей Портнов Блок Петра Порошенко БПП Киевский Апелляционный суд

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