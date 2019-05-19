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19 травня 2019, неділя, 17:56 22
Зовнішня політика 2019-05-19T18:07:17+03:00
Українські Новини
МЗС вимагає від Єгипту пояснень за затримання танкера з українськими моряками

МЗС вимагає від Єгипту пояснень за затримання танкера з українськими моряками

Український МЗС направив МЗС Єгипту ноту протесту і вимагав пояснити, чому українських моряків затримали.

Про це з посиланням на заступника директора Департаменту консульської служби Василя Кирилича повідомило "Громадське".

Також МЗС просить дозволити візит українського консула в Єгипет, а посольство України в Єгипті також отримало доручення негайно врегулювати ситуацію.

"Ця справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби", - заявив Кирилич.

Вранці 18 травня єгипетські військові затримали судно для перевезення нафти Sea Shark, на борту якого знаходиться 19 українців, двоє з яких – кримчани. Капітан танкера Віталій Нестеренко заявив, що військові вимагали розвантажити танкер і заблокували рух екіпажу, поки їх вимоги не буде виконано.

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародний трибунал розпочав слухання справи про захоплення Росією українських кораблів.

Раніше Росія відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу у справі про захоплення українських моряків.

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