МЗС вимагає від Єгипту пояснень за затримання танкера з українськими моряками

Український МЗС направив МЗС Єгипту ноту протесту і вимагав пояснити, чому українських моряків затримали.\r\nПро це з посиланням на заступника директора Департаменту консульської служби Василя Кирилича повідомило "Громадське".\r\nТакож МЗС просить дозволити візит українського консула в Єгипет, а посольство України в Єгипті також отримало доручення негайно врегулювати ситуацію.\r\n"Ця справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби", - заявив Кирилич.\r\nВранці 18 травня єгипетські військові затримали судно для перевезення нафти Sea Shark, на борту якого знаходиться 19 українців, двоє з яких – кримчани. Капітан танкера Віталій Нестеренко заявив, що військові вимагали розвантажити танкер і заблокували рух екіпажу, поки їх вимоги не буде виконано.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Міжнародний трибунал розпочав слухання справи про захоплення Росією українських кораблів.\r\nРаніше Росія відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу у справі про захоплення українських моряків.