У Харкові пролунав потужний вибух, є жертви

2 людини загинули і 1 госпіталізовано через вибух гранати 18 травня поблизу будинку №40 на вулиці Двінській у Харкові.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби поліції Харківської області, передають Українські Новини.\r\nПовідомлення про вибух надійшло в Основ'янський відділ поліції зі служби "102" о 23:42.\r\n"Від отриманих травм загинули двоє громадян - 36-річний чоловік і чоловік, особа якого встановлюється", - йдеться в повідомленні.\r\nМісце вибуху. Фото: поліція Харківської області\r\n35-річного потерпілого доставили в лікарню з численними осколковими пораненнями голови і тулуба.\r\nСтан його здоров'я медики оцінюють як задовільний.\r\nІнформація внесена до журналу єдиного обліку.\r\nГраната.\r\nВирішується питання про кваліфікацію події Кримінального кодексу.\r\nОбставини події встановлюють правоохоронці.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після вибуху у відділенні банку поліція знайшла величезний арсенал зброї в селі під Луганськом.\r\nРаніше вибух гранати під Дніпром вбив чоловіка, поранив п'ятьох людей і пошкодив легковик.