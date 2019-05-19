У Харкові пролунав потужний вибух, є жертви

2 людини загинули і 1 госпіталізовано через вибух гранати 18 травня поблизу будинку №40 на вулиці Двінській у Харкові.

Про це сказано в повідомленні прес-служби поліції Харківської області, передають Українські Новини.

Повідомлення про вибух надійшло в Основ'янський відділ поліції зі служби "102" о 23:42.

"Від отриманих травм загинули двоє громадян - 36-річний чоловік і чоловік, особа якого встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Місце вибуху. Фото: поліція Харківської області

35-річного потерпілого доставили в лікарню з численними осколковими пораненнями голови і тулуба.

Стан його здоров'я медики оцінюють як задовільний.

Інформація внесена до журналу єдиного обліку.

Граната.

Вирішується питання про кваліфікацію події Кримінального кодексу.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Як повідомляли Українські Новини, після вибуху у відділенні банку поліція знайшла величезний арсенал зброї в селі під Луганськом.

Раніше вибух гранати під Дніпром вбив чоловіка, поранив п'ятьох людей і пошкодив легковик.