Взрыв гранаты под Днипром убил мужчину, ранил пятерых людей и повредил легковушку

Человек погиб из-за взрыва гранаты в Марганце Днепропетровской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Днепропетровской области, передают Українські Новини.\r\n"Полиция устанавливает обстоятельства взрыва гранаты в Марганце, в результате которого погиб человек", - говорится в нем.\r\nСообщается, что в результате взрыва ранены 3 человека, среди которых сотрудник группы реагирования патрульной полиции.\r\nМесто взрыва гранаты. \r\nСогласно сообщению, событие произошло 7 мая около 15:54 на улице Лермонтова в городе Марганец.\r\nНа месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.\r\n(новость дополнена сообщением ГосЧС в Днепропетровской области)\r\nКак сообщила Українським Новинам сообщила пресс-служба Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, из-за взрыва гранаты травмировано 5 людей.\r\n"По прибытии подразделения было установлено, в результате взрыва погиб мужчина 1981 года рождения, пострадали 5 человек (3 мужчин и 2 женщины), которые с многочисленными осколочными ранениями тела госпитализированы сотрудниками скорой медицинской помощи в городскую больницу", - сообщило ведомство.\r\nТакже от взрывной волны поврежден легковой автомобиль Тoyota Land Cruiser Prado.\r\nКак сообщали Українські Новини, в апреле 2 человека погибли в результате взрыва гранаты в жилой квартире многоэтажного дома в микрорайоне Позняки в Киеве.\r\nРанее под Николаевом от взрыва в своем доме погиб военный.\r\nТакже мужчина подорвал себя гранатой в Киеве, угрожая сожительнице.