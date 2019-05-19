Після вибуху у відділенні банку поліція знайшла величезний арсенал зброї в селі під Луганськом

Після вибуху у відділенні банку поліція виявила і вилучила арсенал зброї та боєприпасів у гаражі в селі Мостки Луганській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби обласної поліції, передають Українські Новини.

"В рамках відкритого кримінального провадження за фактом вибуху в філії банку слідчими було визначено комплекс проведення першочергових оперативно-розшукових і слідчих дій, під час проведення яких в Сватівському районі оперативники карного розшуку ГУНП і співробітники Сватівського відділу поліції виявили велику кількість зброї та вибухівки", - сказано в ньому.

Зазначається, що всі ці предмети були заховані в гаражі 58-річного чоловіка в селі Мостки Сватівського району Луганської області.

З гаража було вилучено 5 реактивних гранатометів, 6 автоматів Калашникова, 57 гранат, три протипіхотні міни, 53 запали для гранат, 5 запалів для мін, 36 магазинів до АК, 15 сигнальних ракет і близько 11 тис. патронів різного калібру.

Триває досудове слідство.

Арсенал зброї в селі Мостки.

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