В заброшенном доме под Донецком нашли противотанковые гранатометы и множество патронов

Полиция обнаружила и изъяла арсенал оружия и боеприпасов в заброшенном здании в Мирнограде Донецкой области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы областной полиции, передают Українські Новини.\r\n"Полицейские обследовали дом и изъяли ручные противотанковые гранатометы, автомат с тремя магазинами к нему, а также цинк с патронами калибра 7,62 мм в количестве 728 штук и 48 патронов калибра 5,45 и 9 мм", - говорится в нем.\r\n\r\nСообщается, что изъятое будет направлено на экспертизу.\r\nНа данный момент полиция устанавливает владельца арсенала.\r\n\r\nОткрыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.\r\n\r\n\r\n\r\nОружие. Фото: полиция Донецкой области\r\nКак сообщали Українські Новини, СБУ обнаружила арсенал боеприпасов на территории заброшенного детского лагеря в Луганской области. Ранее под Донецком на чердаке заброшенного дома нашли арсенал боеприпасов.\r\nТакже СБУ изъяла арсенал боеприпасов в Ровенской области.