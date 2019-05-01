В заброшенном доме под Донецком нашли противотанковые гранатометы и множество патронов

Полиция обнаружила и изъяла арсенал оружия и боеприпасов в заброшенном здании в Мирнограде Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной полиции, передают Українські Новини.

"Полицейские обследовали дом и изъяли ручные противотанковые гранатометы, автомат с тремя магазинами к нему, а также цинк с патронами калибра 7,62 мм в количестве 728 штук и 48 патронов калибра 5,45 и 9 мм", - говорится в нем.

Сообщается, что изъятое будет направлено на экспертизу.

На данный момент полиция устанавливает владельца арсенала.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Оружие. Фото: полиция Донецкой области

Как сообщали Українські Новини, СБУ обнаружила арсенал боеприпасов на территории заброшенного детского лагеря в Луганской области. Ранее под Донецком на чердаке заброшенного дома нашли арсенал боеприпасов.

Также СБУ изъяла арсенал боеприпасов в Ровенской области.