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19 травня 2019, неділя, 08:21 14 Інфографіка
Шоу-бізнес 2019-05-19T09:00:02+03:00
Українські Новини
Нідерланди перемогли на Євробаченні вперше за 44 роки

Нідерланди перемогли на Євробаченні вперше за 44 роки

Duncan Laurence з Нідерландів переміг у фіналі музичного конкурсу Євробачення-2019. Його пісня "Arcade" за результатами голосування у фіналі отримала найбільшу кількість балів - 492, повідомляє Еurovision.ua.

Також опубліковано окреме відео виступу переможця.

Останній раз країна перемагала в конкурсі в 1975 році.

Інфографіка: eurovision.uaІнфографіка: eurovision.ua

Всього у фіналі виступили представники 26 країн-учасниць.

У інтервал-акті шоу був номер з хітами Євробачення. Кончіта Вурст заспівала "Heroes" Монса Сельмерльова. Монс Сельмерльов виконав "Fuego" Елені Фуейра. Елені Фуейра співала "Dancing Lasha Tumbai" Вєрки Сердючки. Вєрка Сердючка виконала пісню "Toy" Нетти. А потім усі четверо виконавців заспівали разом з Галі Атарі "Hallelujah" – пісню, яка в 1979-му принесла Ізраїлю першу перемогу в конкурсі.

Переможниця Євробачення-2018 у Лісабоні Нетта представила глядачам свою нову пісню "Nana Banana". А ще у фіналі виступила світова супер-зірка Мадонна. Вона виконала дві пісні: свій хіт 1989 року "Like A Prayer" та нову пісню "Future" - сумісний сингл з американським репером Quavo.

Раніше Українські Новини писали, хто виступав у фіналі Євробачення-2019.

Також журі Білорусі відсторонили від голосування у фіналі конкурсу.

Україна не брала участі у конкурсі цьогоріч і голосувати за учасників не могла.

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