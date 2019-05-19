Нідерланди перемогли на Євробаченні вперше за 44 роки

Duncan Laurence з Нідерландів переміг у фіналі музичного конкурсу Євробачення-2019. Його пісня "Arcade" за результатами голосування у фіналі отримала найбільшу кількість балів - 492, повідомляє Еurovision.ua.\r\nТакож опубліковано окреме відео виступу переможця.\r\n\r\nОстанній раз країна перемагала в конкурсі в 1975 році.\r\nІнфографіка: eurovision.ua\r\nВсього у фіналі виступили представники 26 країн-учасниць.\r\n\r\nУ інтервал-акті шоу був номер з хітами Євробачення. Кончіта Вурст заспівала "Heroes" Монса Сельмерльова. Монс Сельмерльов виконав "Fuego" Елені Фуейра. Елені Фуейра співала "Dancing Lasha Tumbai" Вєрки Сердючки. Вєрка Сердючка виконала пісню "Toy" Нетти. А потім усі четверо виконавців заспівали разом з Галі Атарі "Hallelujah" – пісню, яка в 1979-му принесла Ізраїлю першу перемогу в конкурсі.\r\n\r\nПереможниця Євробачення-2018 у Лісабоні Нетта представила глядачам свою нову пісню "Nana Banana". А ще у фіналі виступила світова супер-зірка Мадонна. Вона виконала дві пісні: свій хіт 1989 року "Like A Prayer" та нову пісню "Future" - сумісний сингл з американським репером Quavo.\r\nРаніше Українські Новини писали, хто виступав у фіналі Євробачення-2019.\r\nТакож журі Білорусі відсторонили від голосування у фіналі конкурсу.\r\nУкраїна не брала участі у конкурсі цьогоріч і голосувати за учасників не могла.