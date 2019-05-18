подписаться на рассылку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
18 мая 2019, суббота, 21:03 2524
Жизнь 2019-05-18T21:03:04+03:00
Українські Новини
Евровидение-2019: жюри Беларуси отстранили от голосования в финале конкурса

Евровидение-2019: жюри Беларуси отстранили от голосования в финале конкурса

Евровидение 2019. Фото: eurovision.tv
Евровидение 2019. Фото: eurovision.tv

Жюри Беларуси отстранили от голосования в финале Евровидения-2019, который состоится сегодня в Израиле. Об этом Европейский вещательный союз (EBU) сообщил изданию Eurovoix.

Так, сообщается, что поводом для отстранения Беларуси от голосования в конкурсе стала утечка информации о голосовании национального жюри, результаты которого должны быть засекречены до финала. Эти данные подтвердили организаторы конкурса.

Голосование членов жюри проходит не в прямом эфире, а за день до него, во время спецвыступлений участников конкурса.

Национальное жюри от каждой страны должно отправить свои оценки в EBU, который суммирует эти данные с результатом зрительского голосования, а затем выставляет окончательный балл.

При распределении баллов будут учитываться только голоса зрителей.

Как сообщали Українські Новини, первый полуфинал Евровидения состоялся 14 мая, победителями которого стали Кипр, Словения, Чехия, Беларусь, Сербия, Австралия, Исландия, Эстония, Греция и Сан-Марино.

Тем временем, в Америке запустят аналог Евровидения.

Больше новостей о: Беларусь Евровидение Евровидение-2019

Архив
Новости
В Африке напали на Шварценеггера 21:30
Евровидение-2019: жюри Беларуси отстранили от голосования в финале конкурса 21:03
Джулиани заявил, что Зеленский окружил себя врагами Трампа и призвал арестовать Коломойского 20:40
Порошенко назначил стипендии им. Левка Лукьяненко Сенцову, Сущенко и Балуху 20:20
На Донбассе боевики ранили троих бойцов ВСУ 20:00
больше новостей
От града и шквального ветра до 32-градусной жары: синоптик рассказала о погоде на выходных 06:00 Карта
В Харькове эвакуируют людей из 19 торговых центров 17:49
Стало известно, что изъяло НАБУ в ходе обысков в Нацгвардии и "Укрбуде" 06:00
Стало известно, кто представит Германию на инаугурации Зеленского 13:07
Понятие виски, которое не соответствовало европейским нормам, исключено из законодательства 17:49
больше новостей
Зеленский призвал желающих собраться перед инаугурацией в Мариинском парке 20:29
Нацгвардия в 2014 присвоила Стецю воинское звание подполковника 15:33
От града и шквального ветра до 32-градусной жары: синоптик рассказала о погоде на выходных 06:00 Карта
Коалиции в Раде нет еще с 2016 года, - Пилипенко 10:56
Ураган снес лес в Житомирской области. Фото: пресс-служба Житомирского ОУЛОХ
Фото дня: ураган-смерч снес более 100 гектаров леса в Житомирской области 22:07
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok