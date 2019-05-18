Евровидение-2019: жюри Беларуси отстранили от голосования в финале конкурса

Жюри Беларуси отстранили от голосования в финале Евровидения-2019, который состоится сегодня в Израиле. Об этом Европейский вещательный союз (EBU) сообщил изданию Eurovoix.

Так, сообщается, что поводом для отстранения Беларуси от голосования в конкурсе стала утечка информации о голосовании национального жюри, результаты которого должны быть засекречены до финала. Эти данные подтвердили организаторы конкурса.

Голосование членов жюри проходит не в прямом эфире, а за день до него, во время спецвыступлений участников конкурса.

Национальное жюри от каждой страны должно отправить свои оценки в EBU, который суммирует эти данные с результатом зрительского голосования, а затем выставляет окончательный балл.

При распределении баллов будут учитываться только голоса зрителей.

Как сообщали Українські Новини, первый полуфинал Евровидения состоялся 14 мая, победителями которого стали Кипр, Словения, Чехия, Беларусь, Сербия, Австралия, Исландия, Эстония, Греция и Сан-Марино.

Тем временем, в Америке запустят аналог Евровидения.