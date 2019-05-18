Финал Евровидения-2019: онлайн-трансляция

Сегодня, 18 мая, мир узнает имя победителя Евровидения-2019, которое проходит в Израиле. Прямую трансляцию финала конкурса ведет официальный Eurovision Song Contest на видеохостинге Youtube.

Трансляция началась в 22:00 по киевскому времени.

Сегодня в финале конкурса за победу будут бороться 26 участников.

Открыла финал Евровидения победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай.

https://www.youtube.com/watch?v=Dsx4pVjUth0#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, за несколько часов до начала финала конкурса стало известно, что жюри Беларуси отстранили от голосования в финале Евровидения-2019.

Ранее первый полуфинал Евровидения состоялся 14 мая, победителями которого стали Кипр, Словения, Чехия, Беларусь, Сербия, Австралия, Исландия, Эстония, Греция и Сан-Марино.