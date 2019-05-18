Финал Евровидения-2019: онлайн-трансляция

Сегодня, 18 мая, мир узнает имя победителя Евровидения-2019, которое проходит в Израиле. Прямую трансляцию финала конкурса ведет официальный Eurovision Song Contest на видеохостинге Youtube.\r\nТрансляция началась в 22:00 по киевскому времени.\r\nСегодня в финале конкурса за победу будут бороться 26 участников.\r\nОткрыла финал Евровидения победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Dsx4pVjUth0#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, за несколько часов до начала финала конкурса стало известно, что жюри Беларуси отстранили от голосования в финале Евровидения-2019.\r\nРанее первый полуфинал Евровидения состоялся 14 мая, победителями которого стали Кипр, Словения, Чехия, Беларусь, Сербия, Австралия, Исландия, Эстония, Греция и Сан-Марино.