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18 мая 2019, суббота, 22:15 712
Жизнь 2019-05-18T22:15:12+03:00
Українські Новини
Финал Евровидения-2019: онлайн-трансляция

Финал Евровидения-2019: онлайн-трансляция

Сегодня, 18 мая, мир узнает имя победителя Евровидения-2019, которое проходит в Израиле. Прямую трансляцию финала конкурса ведет официальный Eurovision Song Contest на видеохостинге Youtube.

Трансляция началась в 22:00 по киевскому времени.

Сегодня в финале конкурса за победу будут бороться 26 участников.

Открыла финал Евровидения победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай.

Как сообщали Українські Новини, за несколько часов до начала финала конкурса стало известно, что  жюри Беларуси отстранили от голосования в финале Евровидения-2019.

Ранее первый полуфинал Евровидения состоялся 14 мая, победителями которого стали Кипр, Словения, Чехия, Беларусь, Сербия, Австралия, Исландия, Эстония, Греция и Сан-Марино.

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