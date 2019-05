Сегодня финал Евровидения 2019: кто выступает и где смотреть

В Тель-Авиве (Израиль) состоялось два полуфинала конкурса песни "Евровидение 2019", которое Украина в этом году пропустит.

В результате которых 26 участников посоревнуются сегодня вечером за первое место.

Шоу начнется в 22:00 по Киеву.

Финалисты Евровидения будут выступать в таком порядке:

Мальта - Микела "Chameleon"

Албания - Джонида Малики "Ktheju tokës"

Чехия - Лейк Малави "Friend of a Friend"

Германия - S!sters "Sister"

Россия - Сергей Лазарев "Scream"

Дания - Леонора "Love Is Forever"

Сан-Марино - Серхат "Say Na Na Na"

Северная Македония - Тамара Тодевска "Proud"

Швеция - Джон Лундвиг "Too Late For Love"

Словения - Зала Краль & Гашпер Шантль "Sebi"

Кипр - Тампта "Replay"

Нидерланды - Дункан Лоуренс "Arcade"

Греция - Катерина Дуска "Better Love"

Израиль - Коби Марими "Home"

Норвегия - KEiiNO "Spirit in the Sky"

Великобритания- Майкл Райс "Bigger Than Us"

Исландия - Hatari "Hatrið mun sigra"

Эстония - Виктор Крон "Storm"

Беларусь - ZENA "Like It"

Азейбарджан - Чингиз "Truth"

Франция- Билал Хассани "Roi"

Франция- Билал Хассани "Roi"



























Италия - Махмуд "Soldi"

Сербия - Невена Божович "Kruna"

Швейцария - Люка Ханни "She Got Me"

Австралия - Кейт Миллер-Хайдке "ZeroGravity"



Испания - Мики "La Venda"

20 участников были отобраны в результате первого и второго полуфинала, представители стран создателей конкурса - Италия, Франция, Испания, Великобритания и Германия, а также страна-хозяйка - Израиль, которая победила в Евровидении 2018, проходит в финал автоматически.

В Украине Евровидение 2019 будут транслировать СТБ и UA: Первый. Прямая трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени. Украина повлиять на результат не сможет, поскольку в этом году не участвует в конкурсе, но представитель от Украины все таки будет - Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка. Звезда украинского шоубиза выступит в финале.



Специальным гостем финала станет Мадонна. Она подписала контракт в организаторами об участии и исполнит свой хит Like A Prayer 1989 года и трек Future из нового альбома Madame X. Выступит с американским рэпером Quavo.

Как сообщали Українські Новини, первый полуфинал Евровидения состоялся 14 мая, победителями которого стали Кипр, Словения, Чехия, Беларусь, Сербия, Австралия, Исландия, Эстония, Греция и Сан-Марино.

Тем временем шведская компания Brain Academy хочет запустить свой аналог Евровидения в США.