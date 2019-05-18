Инаугурация Зеленского: где в Киеве перекроют движение

Полиция ограничит движение транспорта в центре Киева и на проспекте Бажана в связи с инаугурацией новоизбранного Президента Владимира Зеленского 19-20 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции, передают Українськi Новини.

"Вниманию киевлян и гостей столицы! Ограничение движения транспорта! Обращаем ваше внимание на список улиц Киева, где, в связи с прибытием многочисленных международных делегаций и гостей, будет временно ограничено движение транспортных средств", - сказано в нем.

Так, 19 мая с 7:00 и до окончания мероприятий будет ограничено движение на улице Липская - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской.

20 мая с 6:00 и до окончания мероприятий будет ограничено движение по проспекту Бажана - от Харьковской площади до Южного путепровода; по Надднепрянскому шоссе - от Южного путепровода до моста Патона; по Набережному шоссе - от моста Патона до Днепровского спуска; на Днепровском спуску - от Набережного шоссе до Парковой дороги; на аллее Героев Крут - от площади Андрея Первозванного до площади Славы.

Также будет ограничено транспортное движение на улице Ивана Мазепы - от площади Славы до метро Арсенальная; улице Михаила Грушевского - от улицы Московской до Петровской аллеи; на Парковой дороге - от улицы Михаила Грушевского к аллее Героев Крут; на улицу Шелковичной - от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейная; на улице Круглоуниверситетская - от Бессарабской площади до улицы Лютеранская.

Кроме того, будет ограничено движение на ул. Лютеранская, Городецкого, Ольгинская, Институтская, Липская, Садовая, Пилипа Орлика, Академика Богомольца и на Крепостном переулке.

Как сообщали Українськi Новини, текст присяги и этапы церемонии: как будет проходить инаугурация Зеленского. Тем временем пять президентов европейских стран приедут на инаугурацию Зеленского.