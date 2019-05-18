підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
18 травня 2019, субота, 14:53 15
Президент 2019-05-18T14:54:58+03:00
Українські Новини
Порошенко дав нові поради Зеленському

Порошенко дав нові поради Зеленському

Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка

Президент Петро Порошенко, який раніше порадив новообраному Президенту Володимиру Зеленському йти його шляхом, дав 6 порад щодо зовнішньої політики.

Про це він сказав під час святкування Дня Європи в Києві, передають Українські Новини.

"Що б я хотів сказати тим, хто вже післязавтра буде втілювати у життя державну стратегію, здійснювати зовнішню політику. По-перше, бережіть довіру та солідарність Європейського союзу та України", - заявив Порошенко.

По-друге, він радить Зеленському зміцнювати міжнародну коаліцію на підтримку України, по-третє - посилювати санкційне тиск на Росію, по-четверте - продовжувати ефективно втілювати Угода про асоціацію з ЄС.

По-п'яте, Порошенко закликає посилювати секторальне співробітництво з Євросоюзом у митному, цифровому, енергетичному і шенгенському секторах.

Остання порада стосується того, що новий Президент повинен забезпечити подачу Україною в 2023 році заявки на членство в ЄС.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко порадила Зеленському вивчити українську мову.

Тим часом, Кравчук порадив Зеленському "змінити всю владу".

Більше новин про: Володимир Зеленський зовнішня політика України Петро Порошенко

Архів
Новини
Порошенко дав нові поради Зеленському 14:53
Юлія Вусенко. Фото: volynnews.com
Верховний Суд поновив Вусенко на посаді в. о. мера Луцька 14:43
"С14" знесли паркан на алеї Героїв Небесної сотні 14:20
Інавгурація Зеленського: де в Києві перекриють рух 13:57
Бігом на пляж: де в Києві можна буде купатися влітку 13:30
більше новин
У Луценка немає претензій до Байденів та Бурісми, - Bloomberg 11:13
ДТЕК закрив угоди з купівлі "Одесаобленерго" та "Київобленерго" 19:27
У Києві буде впроваджена французька модель комплексної безпеки в школах, - КМДА 11:40
Драбинко заявив, що не пішов би на Собор, знаючи про якісь "кулуарні домовленості" Філарета і Епіфанія 15:10
Рейтинг партії Вакарчука не дотягує до 1% 16:20
більше новин
Геращенко написала заяву про вихід з підгрупи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 17:44
Рада відтермінувала введення величезних штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на три місяці 18:07
Рада дозволила видавати газети й журнали російською лише за наявності тиражу українською 18:36
Рада збільшила квоти української мови на телебаченні до 90% з 2024 18:50
Поняття віскі, яке не відповідало європейським нормам, виключено із законодавства 17:49
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok