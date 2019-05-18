Порошенко дав нові поради Зеленському

Президент Петро Порошенко, який раніше порадив новообраному Президенту Володимиру Зеленському йти його шляхом, дав 6 порад щодо зовнішньої політики.

Про це він сказав під час святкування Дня Європи в Києві, передають Українські Новини.

"Що б я хотів сказати тим, хто вже післязавтра буде втілювати у життя державну стратегію, здійснювати зовнішню політику. По-перше, бережіть довіру та солідарність Європейського союзу та України", - заявив Порошенко.

По-друге, він радить Зеленському зміцнювати міжнародну коаліцію на підтримку України, по-третє - посилювати санкційне тиск на Росію, по-четверте - продовжувати ефективно втілювати Угода про асоціацію з ЄС.

По-п'яте, Порошенко закликає посилювати секторальне співробітництво з Євросоюзом у митному, цифровому, енергетичному і шенгенському секторах.

Остання порада стосується того, що новий Президент повинен забезпечити подачу Україною в 2023 році заявки на членство в ЄС.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко порадила Зеленському вивчити українську мову.

Тим часом, Кравчук порадив Зеленському "змінити всю владу".