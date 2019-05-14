Порошенко посоветовал Зеленскому идти его путем

Действующий Президент Украины Петр Порошенко пожелал будущему Президенту Владимиру Зеленскому "идти путем Президента Порошенко". Об этом Порошенко сказал в Брюсселе (Бельгия), передают Українськi Новини.

"Надо просто идти путем Президента Порошенко и все", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос, какой бы совет он дал своему приемнику.

Порошенко отметил, что за время его правления Украина достигла больших успехов, в частности, в финансовой сфере, в росте экономики и построении антикоррупционной инфраструктуры.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем назначении Радой даты инаугурации.

Ранее Зеленский потребовал от Рады назначить инаугурацию на 19 мая.