подписаться на рассылку
26.1 26.4
29.05 29.75
˟
14 мая 2019, вторник, 13:40 3771
Президент 2019-05-14T13:40:07+03:00
Українські Новини
Порошенко посоветовал Зеленскому идти его путем

Порошенко посоветовал Зеленскому идти его путем

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Действующий Президент Украины Петр Порошенко пожелал будущему Президенту Владимиру Зеленскому "идти путем Президента Порошенко". Об этом Порошенко сказал в Брюсселе (Бельгия), передают Українськi Новини.

"Надо просто идти путем Президента Порошенко и все", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос, какой бы совет он дал своему приемнику.

Порошенко отметил, что за время его правления Украина достигла больших успехов, в частности, в финансовой сфере, в росте экономики и построении антикоррупционной инфраструктуры.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем назначении Радой даты инаугурации.

Ранее Зеленский потребовал от Рады назначить инаугурацию на 19 мая.

Больше новостей о: Президент Украины Петр Порошенко Владимир Зеленский

Архив
Новости
Парубий пугает "гневом украинского народа" в случае ревизии или отмены закона о языке 14:18
В результате приобретения ДТЭК двух облэнерго, контроль перешел от россиян к украинцам, – Сазонов 14:10
Главный охранник Порошенко тайно получил звание генерал-лейтенанта 14:04
WhatsApp подвергся масштабной хакерской атаке 13:49
Порошенко посоветовал Зеленскому идти его путем 13:40
больше новостей
Жена принца Гарри отмечает первый День матери: опубликовано новое фото первенца Маркл 18:42
Видео дня: в ВСУ показали, как "захватывают" судна в открытом море 18:22
НАБУ проводит обыски в Нацгвардии и "Укрбуде" по делу о строительстве жилья военным 12:30
Зарплата военных на Донбассе выросла: кто сколько будет получать 07:15 Инфографика
Крабы выбросились на берег. Фото: Фейсбук/Дмитрий Ревун
Под Одессой на берег моря выбросило десятки крабов 19:52
больше новостей
"Нефтегаз" повышает с июня цену на газ для населения на 400 гривен 17:24 Документ
Порошенко наградил чиновника, которого НАБУ подозревает в воровстве и расследует дело 09:00
Киев встретит день Европы 19 мая большим концертом, хотя Вятрович запрещал Зеленскому в этот день принимать присягу из-за траура по жертвам репрессий 08:04
НАБУ проводит обыски в Нацгвардии и "Укрбуде" по делу о строительстве жилья военным 12:30
Сегодня Зеленского будут судить за нарушение по ведению предвыборной агитации 08:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok