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17 травня 2019, пʼятниця, 21:30 32
Події 2019-05-17T22:15:01+03:00
Українські Новини
Чоловік підірвав себе гранатою у відділенні банку Старобільська, 6 осіб госпіталізовано

Чоловік підірвав себе гранатою у відділенні банку Старобільська, 6 осіб госпіталізовано

Місце вибуху гранати у Старобільську. Фото: поліція Луганської області
Місце вибуху гранати у Старобільську. Фото: поліція Луганської області

Чоловік підірвав себе гранатою у філії одного з банків в місті Старобільську (Луганська область). П'ятеро цивільних осіб і один співробітник поліції отримали тілесні ушкодження, сам чоловік загинув.

Про це йдеться в повідомленні поліції Луганської області, передають Українські Новини.

Інцидент стався о 16:30 у приміщенні філії одного з банків, який розташований по вулиці Шевченка у Старобільську.

Чоловік 1972 року народження підірвав гранату. В результаті вибуху чоловік загинув на місці. Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 5 цивільних осіб, з яких два - працівники банку, і 3 - місцеві жителі, які знаходилися в цей час у приміщенні банку.

Тілесні ушкодження отримав співробітник слідчо-оперативної групи Старобільського відділу поліції. Постраждалі зараз перебувають у лікарні, де лікарі надають їм медичну допомогу.

На місці події працюють керівники Старобільського відділу поліції, представники прокуратури, СБУ, державної служби з надзвичайних ситуацій. Місце події огороджено, на місці також працюють співробітники слідчо-оперативних груп, Старобільського відділу поліції і вибухотехніки.

Місце вибуху гранати у Старобільську. Фото: поліція Луганської областіМісце вибуху гранати у Старобільську. Фото: поліція Луганської області

За попередньою інформацією лікарів, життю постраждалих громадян і працівнику поліції загрози немає.

Як повідомляли Українські Новини, вибух гранати під Дніпром вбив чоловіка, поранив п'ятьох людей і пошкодив легковик.

У квітні 2 людини загинули в результаті вибуху гранати в житловій квартирі багатоповерхового будинку в мікрорайоні Позняки в Києві.

Раніше під Миколаєвом від вибуху в своєму будинку загинув військовий.

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