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28 апреля 2019, воскресенье, 15:58 238
Происшествия 2019-04-28T16:02:12+03:00
Українські Новини
В Киеве погибло два человека из-за взрыва гранаты в квартире

В Киеве погибло два человека из-за взрыва гранаты в квартире

Взрыв в Киеве. Фото: полиция
Взрыв в Киеве. Фото: полиция

2 человека погибли в результате взрыва гранаты в жилой квартире многоэтажного дома в микрорайоне Позняки в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции города, передают Українськi Новини.

"Происшествие произошло ночью (с 27 на 28 апреля) в многоэтажке в Дарницком районе Киева. Взрыв прогремел, когда в доме находился мужчина с двумя женщинами. В результате взрыва мужчина погиб на месте, а его сожительница от полученных ранений скончалась в больнице", - сказано в нем.

Согласно сообщению, в полицию по спецлинии 102 позвонила женщина и сообщила, что в квартире произошел взрыв, от которого пострадали ее 38-летняя дочь с 44-летним сожителем.

По словам заявительницы, мужчина принес гранату и подорвал ее.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники взрывотехнической службы, следственно-оперативных групп главного и районного управлений полиции Киева, кинологи, врачи и спасатели.

Врачи констатировали смерть мужчины, а женщину с ранениями различной степени тяжести в бессознательном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, однако вскоре она скончалась.

Следственно-оперативная группа установила, что взрыв произошел на кухне, когда в помещении находились погибшие.

С места полицейские изъяли остатки и фрагменты, похожие на обломки гранаты, которые направили для проведения экспертизы.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали Українськi Новини, под Николаевом от взрыва в своем доме погиб военный.

Мужчина подорвал себя гранатой в Киеве, угрожая сожительнице.

Также в субботу в Киевской области из гранатомета обстреляли жилой дом.

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