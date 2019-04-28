Под Николаевом от взрыва в своем доме погиб военный

Вечером в субботу,27 апреля, в одном из жилых домов Вознесенска в результате взрыва погиб хозяин, 55-летний военный.\r\nОб этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.\r\nО происшествии в полицию сообщила соседка погибшего, когда услышала громкий хлопок. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы.\r\nНа теле погибшего эксперт обнаружил повреждения, характерные при срабатывании взрывного устройства. А взрывотехники обнаружили на месте трагедии обломки, предположительно, от гранаты Ф-1.\r\nВ Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство") с пометкой "несчастный случай". \r\n\r\nВзрыв гранаты.\r\nНапомним, мужчина подорвал себя гранатой в Киеве, угрожая сожительнице.\r\nТакже в субботу в Киевской области из гранатомета обстреляли жилой дом.\r\n