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28 апреля 2019, воскресенье, 10:15 241
Происшествия 2019-04-28T10:17:50+03:00
Українські Новини
Под Николаевом от взрыва в своем доме погиб военный

Под Николаевом от взрыва в своем доме погиб военный

Взрыв гранаты.
Взрыв гранаты.

Вечером в субботу,27 апреля, в одном из жилых домов Вознесенска в результате взрыва погиб хозяин, 55-летний военный.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

О происшествии в полицию сообщила соседка погибшего, когда услышала громкий хлопок. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы.

На теле погибшего эксперт обнаружил повреждения, характерные при срабатывании взрывного устройства. А взрывотехники обнаружили на месте трагедии обломки, предположительно, от гранаты Ф-1.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство") с пометкой "несчастный случай". 

Взрыв гранаты.Взрыв гранаты.

Напомним, мужчина подорвал себя гранатой в Киеве, угрожая сожительнице.

Также в субботу в Киевской области из гранатомета обстреляли жилой дом.

 

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