Полторак і Грицак залишаються працювати, - джерела

Міністр оборони Степан Полторак та голова Служби безпеки України Василь Грицак не писали заяви про відставку, на відміну від інших чиновників чинної влади.\r\nПро це Українським Новинам повідомили джерела в СБУ і Міноборони.\r\n"Ні, (Грицак) не писав заяву про відставку", - повідомили співрозмовники в СБУ.\r\nДжерела в Міноборони також повідомили, що Полторак на робочому місці і працює в звичайному режимі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ Павло Клімкін вирішив у відставку 20 травня.\r\nГолова Адміністрації Президента Ігор Райнін подав у відставку.\r\nПорошенко звільнив заступника голови Адміністрації Єлісєєва.