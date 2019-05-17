Полторак і Грицак залишаються працювати, - джерела

Міністр оборони Степан Полторак та голова Служби безпеки України Василь Грицак не писали заяви про відставку, на відміну від інших чиновників чинної влади.

Про це Українським Новинам повідомили джерела в СБУ і Міноборони.

"Ні, (Грицак) не писав заяву про відставку", - повідомили співрозмовники в СБУ.

Джерела в Міноборони також повідомили, що Полторак на робочому місці і працює в звичайному режимі.

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