Клімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори до Ради

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вирішив у відставку 20 травня.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Як і обіцяв, написав заяву про відставку. В понеділок, у день інавгурації, направлю його до Верховної Ради і до нового Президента України", - сказав він.

Він високо оцінив успіх України у зовнішній політиці, відзначив її чесність і щирість.

Крім того, Клімкін повідомив, що запропонував новообраному Президенту Володимиру Зеленському свою допомогу в подальшому в сферах, де їхні політичні інтереси збігаються.

Також Клімкін заявив, що має намір балотуватися до Верховної Ради.

"У мене є дуже багато різних ідей, я маю намір їх реалізувати і тому я йду вперед, йду в політику, йду до Верховної Ради з командою з якою я поділяю цінності, принципи, емоції і бачення як йти далі", - заявив Клімкін.

Він зазначив, що розуміє чого хочуть українці і що від України очікує світ.

Як повідомляли Українські Новини, Клімкін заявив, що залишиться головою МЗС, якщо погляди Зеленського збігаються з його власними.

Тим часом Порошенко звільнив заступника голови Адміністрації Єлісєєва, а Луценко не бачить юридичних і моральних підстав йти у відставку.