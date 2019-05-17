Клімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори до Ради

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вирішив у відставку 20 травня.\r\nПро це він сказав у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Як і обіцяв, написав заяву про відставку. В понеділок, у день інавгурації, направлю його до Верховної Ради і до нового Президента України", - сказав він.\r\nВін високо оцінив успіх України у зовнішній політиці, відзначив її чесність і щирість.\r\nКрім того, Клімкін повідомив, що запропонував новообраному Президенту Володимиру Зеленському свою допомогу в подальшому в сферах, де їхні політичні інтереси збігаються.\r\nТакож Клімкін заявив, що має намір балотуватися до Верховної Ради.\r\n"У мене є дуже багато різних ідей, я маю намір їх реалізувати і тому я йду вперед, йду в політику, йду до Верховної Ради з командою з якою я поділяю цінності, принципи, емоції і бачення як йти далі", - заявив Клімкін.\r\nВін зазначив, що розуміє чого хочуть українці і що від України очікує світ.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Клімкін заявив, що залишиться головою МЗС, якщо погляди Зеленського збігаються з його власними.\r\nТим часом Порошенко звільнив заступника голови Адміністрації Єлісєєва, а Луценко не бачить юридичних і моральних підстав йти у відставку.