підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
17 травня 2019, пʼятниця, 15:18 56
Кабмін 2019-05-17T15:42:13+03:00
Українські Новини
Клімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори до Ради

Клімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори до Ради

Павло Клімкін.
Павло Клімкін.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вирішив у відставку 20 травня.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Як і обіцяв, написав заяву про відставку. В понеділок, у день інавгурації, направлю його до Верховної Ради і до нового Президента України", - сказав він.

Він високо оцінив успіх України у зовнішній політиці, відзначив її чесність і щирість.

Крім того, Клімкін повідомив, що запропонував новообраному Президенту Володимиру Зеленському свою допомогу в подальшому в сферах, де їхні політичні інтереси збігаються.

Також Клімкін заявив, що має намір балотуватися до Верховної Ради.

"У мене є дуже багато різних ідей, я маю намір їх реалізувати і тому я йду вперед, йду в політику, йду до Верховної Ради з командою з якою я поділяю цінності, принципи, емоції і бачення як йти далі", - заявив Клімкін.

Він зазначив, що розуміє чого хочуть українці і що від України очікує світ.

Як повідомляли Українські Новини, Клімкін заявив, що залишиться головою МЗС, якщо погляди Зеленського збігаються з його власними.

Тим часом Порошенко звільнив заступника голови Адміністрації Єлісєєва, а Луценко не бачить юридичних і моральних підстав йти у відставку.

Більше новин про: Павло Клімкін МЗС України Міністерство закордонних справ Відставка

Архів
Новини
Полторак і Грицак залишаються працювати, - джерела 16:13
Екс-депутат Грушевський заявляє, що його "люстрацію" через сміттєвий бак замовив Порошенко 16:11
Бахматюк заявив про готовність до переговорного процесу з НБУ 16:08
Главу Держцентру зайнятості Ярошенка затримали за підозрою в корупції 16:07
Райнін подав у відставку, - джерело 16:05
більше новин
Комітет Ради підтримав відставку міністра Реви, який назвав мешканців Донецька та Луганська "мерзотою" 18:48
Деркач розповів Зеленському, що підняття економіки не залежить від кількості "нових осіб і хороших хлопців" 18:56
У Луценка немає претензій до Байденів та Бурісми, - Bloomberg 11:13
ДТЕК закрив угоди з купівлі "Одесаобленерго" та "Київобленерго" 19:27
У Києві буде впроваджена французька модель комплексної безпеки в школах, - КМДА 11:40
більше новин
Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня 11:15
Рада відтермінувала введення величезних штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на три місяці 18:07
Геращенко написала заяву про вихід з підгрупи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 17:44
Рада дозволила видавати газети й журнали російською лише за наявності тиражу українською 18:36
Комітет Ради підтримав відставку міністра Реви, який назвав мешканців Донецька та Луганська "мерзотою" 18:48
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok