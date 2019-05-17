підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
17 травня 2019, пʼятниця, 16:05 29
Президент 2019-05-17T17:45:03+03:00
Українські Новини
Райнін подав у відставку, - джерело

Райнін подав у відставку, - джерело

Голова Адміністрації Президента Ігор Райнін подав у відставку.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Адміністрації.

"Голова Адміністрації теж написав заяву (про відставку)", - сказав він.

З його слів, указ про його звільнення, як і інших чиновників Адміністрації, які подали у відставку, буде оприлюднено 19 травня.

У серпні 2016 року Президент Петро Порошенко призначив Ігоря Райніна головою Адміністрації Президента.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Петро Порошенко звільнив Костянтина Єлісєєва з посади заступника голови Адміністрації Президента, який подав Порошенку прохання про відставку в четвер після оголошення дати інавгурації Зеленського.

Більше новин про: Адміністрація Президента України Ігор Райнін Відставка

Архів
Новини
У Харкові евакуювали людей з 19 торгових центрів 17:49
Поняття віскі, яке не відповідало європейським нормам, виключено із законодавства 17:49
П'ять президентів європейських країн приїдуть на інавгурацію Зеленського 17:25
2,5 тис. осіб з 145 тис. не склали атестацію з української мови для держслужбовців 17:24
На інавгурацію Зеленського приїдуть президент Угорщини і прем'єр Молдови 17:11
більше новин
Комітет Ради підтримав відставку міністра Реви, який назвав мешканців Донецька та Луганська "мерзотою" 18:48
Деркач розповів Зеленському, що підняття економіки не залежить від кількості "нових осіб і хороших хлопців" 18:56
У Луценка немає претензій до Байденів та Бурісми, - Bloomberg 11:13
ДТЕК закрив угоди з купівлі "Одесаобленерго" та "Київобленерго" 19:27
У Києві буде впроваджена французька модель комплексної безпеки в школах, - КМДА 11:40
більше новин
17.05.19 11:00 Прес-конференція: "Саботаж розслідування справи Мазура та політичні замовлення міністра МВС" 14:09
Місія МВФ прибуде в Україну 21 травня 12:25
Вакарчук представив свою команду на вибори Ради 11:39
Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня 11:15
Рада відтермінувала введення величезних штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на три місяці 18:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok