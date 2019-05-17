Райнін подав у відставку, - джерело

Голова Адміністрації Президента Ігор Райнін подав у відставку.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Адміністрації.

"Голова Адміністрації теж написав заяву (про відставку)", - сказав він.

З його слів, указ про його звільнення, як і інших чиновників Адміністрації, які подали у відставку, буде оприлюднено 19 травня.

У серпні 2016 року Президент Петро Порошенко призначив Ігоря Райніна головою Адміністрації Президента.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Петро Порошенко звільнив Костянтина Єлісєєва з посади заступника голови Адміністрації Президента, який подав Порошенку прохання про відставку в четвер після оголошення дати інавгурації Зеленського.