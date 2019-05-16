Порошенко звільнив заступника голови Адміністрації Єлісєєва

Президент Петро Порошенко звільнив Костянтина Єлісєєва з посади заступника голови Адміністрації Президента, який подав Порошенку прохання про відставку в четвер після оголошення дати інавгурації Зеленського.\r\nПро це йдеться в указі Президента №231 від 16 травня, передають Українські Новини.\r\n"Звільнити Єлісєєва Костянтина Петровича з посади заступника глави Адміністрації Президента України", - сказано в ньому.\r\nВін був заступником голови Адміністрації Президента з 15 липня 2015 року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко роздав держнагороди своєму секретарю, прес-секретарю, райтеру, начальнику резиденції і ще 9 співробітникам АПУ.\r\nЄлісєєв жив весь рік тільки на зарплату.