Порошенко звільнив заступника голови Адміністрації Єлісєєва

Президент Петро Порошенко звільнив Костянтина Єлісєєва з посади заступника голови Адміністрації Президента, який подав Порошенку прохання про відставку в четвер після оголошення дати інавгурації Зеленського.

Про це йдеться в указі Президента №231 від 16 травня, передають Українські Новини.

"Звільнити Єлісєєва Костянтина Петровича з посади заступника глави Адміністрації Президента України", - сказано в ньому.

Він був заступником голови Адміністрації Президента з 15 липня 2015 року.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко роздав держнагороди своєму секретарю, прес-секретарю, райтеру, начальнику резиденції і ще 9 співробітникам АПУ.

Єлісєєв жив весь рік тільки на зарплату.