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06 мая 2019, понедельник, 14:01 58
Политика 2019-05-06T14:02:04+03:00
Українські Новини
Луценко не видит юридических и моральных оснований уходить в отставку

Луценко не видит юридических и моральных оснований уходить в отставку

Генеральный прокурор Юрий Луценко не видит юридических и моральных оснований уходить в отставку.

Об этом он сказал журналистам на Киевском еврейском форуме, передают Українські Новини.

"Мне тяжело работать, но я работаю честно. На данный момент я не вижу ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке",- сказал он.

По его словам, закон о прокуратуре предусматривает смену генпрокурора в двух случаях: в случае, если он сам хочет уйти или если его отправила в отставку Верховная Рада.

При этом Луценко отметил, что готов покинуть должность, если парламент выразит ему недоверие.

Напомним, ранее семью генпрокурора Юрия Луценко заметили в аэропорту Рима во время регистрации на рейс, которым они возвращались в Украину в ночь с 3 на 4 мая.

В марте в центре Рима Луценко назвал журналиста "быдлом" и рассказал, что полезно читать книги.

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