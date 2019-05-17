"Самопоміч" не буде вступати в нову коаліцію в Раді

Фракція "Об'єднання "Самопоміч" у Верховній Раді не має наміру вступати в нову коаліцію.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії, передають Українські новини.

"Самопоміч" висловила своє ставлення до коаліції ще в 2016 році. І на переконання Оксани Сироїд, ці люди краще не стали, навпаки, показали свою неефективність. "Самопоміч" не бачить можливості вступати з цими людьми в коаліцію", - йдеться в ньому.

Заступник голови Ради Оксана Сироїд вважає, що розпуск коаліції є спробою провладних фракцій не допустити дострокові вибори.

Як повідомляли Українські новини, у п'ятницю голова Ради Андрій Парубій розпустив коаліцію "Європейська Україна" і оголосив про відлік 30-денного терміну для формування нової коаліції.

Раніше НФ вирішив вийти з коаліції в Раді.

Тим часом, спікер команди новообраного Президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявляє, що Зеленський не буде розпускати Верховну Раду в порушення закону.