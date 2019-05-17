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17 мая 2019, пятница, 10:01 480
Верховная Рада и партии 2019-05-17T10:02:23+03:00
Українські Новини
НФ решил выйти из коалиции в Раде

НФ решил выйти из коалиции в Раде

Верховная рада.
Верховная рада.

Фракция "Народный фронт" в Верховной Раде решила выйти из коалиции.

Об этом журналистам сообщил депутат фракции Игорь Лапин, передают Українські новини.

"Только что было заседание фракции. Это решение было принято единогласно. Глава фракции должен сделать заявление с трибуны и только после этого мы будем иметь все юридические основания для выхода из коалиции. Спикер парламента должен будет сделать заявление и дальше по процедуре", - сказал он.

Лапин считает, что это не является причиной для досрочного роспуска парламента, так как для этого председатель Рады Андрей Парубий должен заявить об отсутствии коалиции, а не о выходе фракции из нее.

Как сообщали Українськi Новини, спикер команды новоизбранного Президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявляет, что Зеленский не будет распускать Верховную Раду в нарушение закона.

Рада решила провести 20 мая торжественное заседание в связи с принятием присяги новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским в 10:00.

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