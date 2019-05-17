Коаліції в Раді не існує ще з 2016 року, - Пилипенко

Представник України у Венеціанській комісії" (2013-2017 роки), народний депутат України VI-VII скликань Володимир Пилипенко заявляє, що коаліції у Верховній Раді не існує ще з лютого 2016 року.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Не можна вийти з того, чого немає. Переконаний, що Конституцію в "Народному фронті" за 5 років намагався прочитати тільки нардеп Гаврилюк. А як інакше можна прокоментувати рішення НФ про вихід з коаліції, якої немає вже більше трьох років", - написав він.

За його словами, Конституційний Суд у своєму рішенні від 6 квітня 2010 року зазначив, що "ознаками коаліції є наявність депутатських фракцій, а також більшості народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України".

"Ще 19 лютого 2016 року, з виходом з коаліції "Європейська Україна" спочатку Радикальної партії, а згодом "Самопомочі" та "Батьківщини" її склад став менше необхідної кількості народних депутатів, яку передбачає ст. 83 Конституції України. А згідно з рішенням Конституційного Суду України від 17 вересня 2008 "зменшення чисельного складу коаліції депутатських фракцій до кількості народних депутатів, меншої ніж визначено Конституцією України, тягне припинення її діяльності з моменту настання такого зменшення", - зазначив Пилипенко.

Таким чином, Пилипенко підкреслив, що ця коаліція припинила своє існування саме в день, коли з неї вийшли фракції, які забезпечували їй більшість народних депутатів.

"І тепер не треба ніякі підписи показувати. Ні добирати нардепів до 226. Ні оголошень ніяких робити. Це не передбачено Конституцією. Тому можете виходити. З речами", - підсумував експерт.

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