Зеленський пообіцяв не розпускати Раду з порушенням закону, - Разумков

Спікер команди новообраного Президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявляє, що Зеленський не буде розпускати Верховну Раду з порушенням закону.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"Що у Володимира Олександровича в голові, відповісти може Володимир Олександрович. Я відповім з тієї позиції, яка є в команди. На порушення закону ніхто йти не планує. Є передумови, які дають можливість розпуску Президентом Верховної Ради. Вони чітко прописані в законодавстві. Одна з таких передумов - відсутність коаліції, яка багато обговорюється...", - сказав він.

Так, із його слів, коаліції в парламенті на сьогодні немає.

Коментуючи інформацію в ЗМІ про намір фракції "Народний фронт" вийти з коаліції, щоб не дати можливість Зеленському розпустити Раду, Разумков відповів, що рішення НФ стане зрозумілим уже вранці в п'ятницю, і виходячи з нього новообраний Президент буде діяти.

При цьому низка ЗМІ з посиланням на слова Разумкова повідомила, що Зеленський ініціюватиме розпуск парламенту.

У коментарі агентству спікер спростував цю інформацію та уточнив, що мова йшла про ініціативу запровадити відриті виборчі списки на пропорційній основі та знизити прохідний бар'єр, а не про розпуск Ради.

Як повідомляли Українські Новини, Рада вирішила провести 20 травня урочисте засідання у зв'язку з прийняттям присяги новообраним Президентом Володимиром Зеленським в 10:00.

Раніше Разумков заявив, що Зеленський назве кандидатури на ключові посади після інавгурації.

Також Зеленський оголосив конкурс на спікера Президента і назвав умови для кандидатів.

Також стало відомо, що Зеленський приверне світових HR-фахівців до відбору кандидатів на державні посади