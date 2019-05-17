Зеленський пообіцяв не розпускати Раду з порушенням закону, - Разумков

Спікер команди новообраного Президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявляє, що Зеленський не буде розпускати Верховну Раду з порушенням закону.\r\nПро це він сказав в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.\r\n"Що у Володимира Олександровича в голові, відповісти може Володимир Олександрович. Я відповім з тієї позиції, яка є в команди. На порушення закону ніхто йти не планує. Є передумови, які дають можливість розпуску Президентом Верховної Ради. Вони чітко прописані в законодавстві. Одна з таких передумов - відсутність коаліції, яка багато обговорюється...", - сказав він.\r\nТак, із його слів, коаліції в парламенті на сьогодні немає.\r\nКоментуючи інформацію в ЗМІ про намір фракції "Народний фронт" вийти з коаліції, щоб не дати можливість Зеленському розпустити Раду, Разумков відповів, що рішення НФ стане зрозумілим уже вранці в п'ятницю, і виходячи з нього новообраний Президент буде діяти.\r\nПри цьому низка ЗМІ з посиланням на слова Разумкова повідомила, що Зеленський ініціюватиме розпуск парламенту.\r\nУ коментарі агентству спікер спростував цю інформацію та уточнив, що мова йшла про ініціативу запровадити відриті виборчі списки на пропорційній основі та знизити прохідний бар'єр, а не про розпуск Ради.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Рада вирішила провести 20 травня урочисте засідання у зв'язку з прийняттям присяги новообраним Президентом Володимиром Зеленським в 10:00.\r\nРаніше Разумков заявив, що Зеленський назве кандидатури на ключові посади після інавгурації.\r\nТакож Зеленський оголосив конкурс на спікера Президента і назвав умови для кандидатів.\r\nТакож стало відомо, що Зеленський приверне світових HR-фахівців до відбору кандидатів на державні посади