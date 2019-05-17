Коаліція "Європейська Україна" припинила роботу

Голова Верховної Ради Андрій Парубій розпустив коаліцію "Європейська Україна" і оголосив про відлік 30-денного терміну для формування нової коаліції.\r\nПро це він повідомив на засіданні Ради, передають Українські новини.\r\n"У зв'язку із заявою депутатів фракції "Народний фронт" про вихід фракції з коаліції і в зв'язку з цим з припиненням діяльності коаліції повідомляю, що сьогодні коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді 8-го скликання припинила свою діяльність. Відповідно до положень ч. 7 ст. 73 Конституції України протягом 1 місяця від сьогодні, з дня припинення діяльності коаліції, повинна бути сформована нова коаліція", - сказав він.\r\nПарубій закликав голів фракцій і груп розпочати консультації щодо формування коаліції.\r\nРозпуск коаліції ініціював "Народний фронт", про що повідомив із трибуни голова фракції Максим Бурбак.\r\n"Фракція "Народного фронту" заявляє: коаліція, яка була сформована в 2014 році і діяла до сьогодні, виконала свої завдання... Повідомляємо про вихід фракції НФ з коаліції, припинення її діяльності 17 травня 2019 року і про ініціативу формування нової коаліції з новим порядком денним... Передаю відповідну заяву НФ голові Верховної Ради", - заявив Бурбак.\r\nДепутат зазначив, що завданнями нової коаліції будуть, зокрема, скорочення кількості депутатів у Раді, зняття недоторканності, ліквідація обладміністрацій, формування інституту імпічменту.\r\nКрайній термін формування коаліції закінчується 16 червня, а новообраний Президент Зеленський може розпустити Раду до 14 червня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НФ вирішив вийти з коаліції в Раді.\r\nТим часом, спікер команди новообраного Президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявляє, що Зеленський не буде розпускати Верховну Раду в порушення закону.