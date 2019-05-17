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17 травня 2019, пʼятниця, 10:42 50
Верховна Рада і партії 2019-05-17T12:30:03+03:00
Українські Новини
Коаліція "Європейська Україна" припинила роботу

Коаліція "Європейська Україна" припинила роботу

Парубій Андрій. Фото: портал
Парубій Андрій. Фото: портал "Рада"

Голова Верховної Ради Андрій Парубій розпустив коаліцію "Європейська Україна" і оголосив про відлік 30-денного терміну для формування нової коаліції.

Про це він повідомив на засіданні Ради, передають Українські новини.

"У зв'язку із заявою депутатів фракції "Народний фронт" про вихід фракції з коаліції і в зв'язку з цим з припиненням діяльності коаліції повідомляю, що сьогодні коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді 8-го скликання припинила свою діяльність. Відповідно до положень ч. 7 ст. 73 Конституції України протягом 1 місяця від сьогодні, з дня припинення діяльності коаліції, повинна бути сформована нова коаліція", - сказав він.

Парубій закликав голів фракцій і груп розпочати консультації щодо формування коаліції.

Розпуск коаліції ініціював "Народний фронт", про що повідомив із трибуни голова фракції Максим Бурбак.

"Фракція "Народного фронту" заявляє: коаліція, яка була сформована в 2014 році і діяла до сьогодні, виконала свої завдання... Повідомляємо про вихід фракції НФ з коаліції, припинення її діяльності 17 травня 2019 року і про ініціативу формування нової коаліції з новим порядком денним... Передаю відповідну заяву НФ голові Верховної Ради", - заявив Бурбак.

Депутат зазначив, що завданнями нової коаліції будуть, зокрема, скорочення кількості депутатів у Раді, зняття недоторканності, ліквідація обладміністрацій, формування інституту імпічменту.

Крайній термін формування коаліції закінчується 16 червня, а новообраний Президент Зеленський може розпустити Раду до 14 червня.

Як повідомляли Українські Новини, НФ вирішив вийти з коаліції в Раді.

Тим часом, спікер команди новообраного Президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявляє, що Зеленський не буде розпускати Верховну Раду в порушення закону.

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