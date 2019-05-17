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17 травня 2019, пʼятниця, 10:01 42
Верховна Рада і партії 2019-05-17T10:04:21+03:00
Українські Новини
НФ вирішив вийти з коаліції в Раді

НФ вирішив вийти з коаліції в Раді

Верховна рада.
Верховна рада.

Фракція "Народний фронт" у Верховній Раді вирішила вийти з коаліції.

Про це журналістам повідомив депутат фракції Ігор Лапін, передають Українські новини.

"Тільки що було засідання фракції. Це рішення було прийнято одноголосно. Голова фракції повинен зробити заяву з трибуни і тільки після цього ми будемо мати всі юридичні підстави для виходу з коаліції. Спікер парламенту повинен буде зробити заяву і далі за процедурою", - сказав він.

Лапін вважає, що це не є причиною для дострокового розпуску парламенту, так як для цього голова Ради Андрій Парубій повинен заявити про відсутність коаліції, а не про вихід фракції з неї.

Як повідомляли Українські Новини, спікер команди новообраного Президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявляє, що Зеленський не буде розпускати Верховну Раду з порушенням закону.

Рада вирішила провести 20 травня урочисте засідання у зв'язку з прийняттям присяги новообраним Президентом Володимиром Зеленським в 10:00.

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