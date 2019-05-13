подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
13 мая 2019, понедельник, 23:26 211
Президент 2019-05-13T23:33:48+03:00
Українські Новини
Зеленский назовет кандидатуры на ключевые должности после инаугурации, - Разумков

Зеленский назовет кандидатуры на ключевые должности после инаугурации, - Разумков

Владимир Зеленский. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Владимир Зеленский. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Спикер команды новоизбранного Президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявляет, что Зеленский назовет кандидатуры на ключевые должности после инаугурации.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передают Українськi Новини.

"Я думаю, что это произойдет после инаугурации.  Это будет правильно с учетом того, что при назначении на эти должности многое будет зависеть не от Зеленского, а от Рады. Мы будем надеяться, что Рада будет готова поддержать те инициативы, которые будут озвучены Владимиром Александровичем", - сказал он.

По его словам, называть кандидатуры на должности главы Службы безопасности, министра обороны, министра иностранных дел, не зная даты инаугурации, и не понимая, когда они смогут приступить к обязанностям, некорректно, в том числе с точки зрения национальной безопасности.

"Если мы говорим о главе Генерального штаба, я думаю, что это прямое назначение Президента произойдет после инаугурации, точно так же, как руководитель Службы внешней разведки и ряд других назначений, которые являются прямой прерогативой Президента и не должны согласовываться с парламентом. С другой стороны, сначала надо будет отправить в отставку действующих чиновников", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, Разумков заявил, что Зеленский хочет провести инаугурацию в воскресенье, 19 мая, для избежания транспортного коллапса в Киеве в будни.

При этом Андрей Парубий заяивл, что инаугурация Владимира Зеленского должна состояться не позднее 2 июня.

Больше новостей о: Должность Владимир Зеленский Команда Зеленского

Архив
Новости
Официальный курс гривны снова перешел к росту 00:00
Узнал из СМИ: у Зеленского отрицают планы встретиться с Джулиани 23:34
Зеленский назовет кандидатуры на ключевые должности после инаугурации, - Разумков 23:26
У Зеленского объяснили, почему хотят провести инаугурацию именно 19 мая 22:59
Епифаний не принял участие в видеообращении из-за текста, который ему предлагали озвучить 22:39
больше новостей
Жена принца Гарри отмечает первый День матери: опубликовано новое фото первенца Маркл 18:42
Видео дня: в ВСУ показали, как "захватывают" судна в открытом море 18:22
Крабы выбросились на берег. Фото: Фейсбук/Дмитрий Ревун
Под Одессой на берег моря выбросило десятки крабов 19:52
Сегодня День матери: происхождение и традиции праздника 06:15
Украинцы в России призвали Порошенко отменить награждение орденом "прокремлевского" деятеля 16:58
больше новостей
"Нефтегаз" повышает с июня цену на газ для населения на 400 гривен 17:24 Документ
Сегодня Зеленского будут судить за нарушение по ведению предвыборной агитации 08:27
Лукашенко потребовал, чтобы Россия выплатила компенсацию за грязную нефть 22:28
При снижении избирательного барьера в парламент попадут 8-9 партий, – Карасев 16:50
Украинцы в России призвали Порошенко отменить награждение орденом "прокремлевского" деятеля 16:58
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok