Зеленский назовет кандидатуры на ключевые должности после инаугурации, - Разумков

Спикер команды новоизбранного Президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявляет, что Зеленский назовет кандидатуры на ключевые должности после инаугурации.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передают Українськi Новини.

"Я думаю, что это произойдет после инаугурации. Это будет правильно с учетом того, что при назначении на эти должности многое будет зависеть не от Зеленского, а от Рады. Мы будем надеяться, что Рада будет готова поддержать те инициативы, которые будут озвучены Владимиром Александровичем", - сказал он.

По его словам, называть кандидатуры на должности главы Службы безопасности, министра обороны, министра иностранных дел, не зная даты инаугурации, и не понимая, когда они смогут приступить к обязанностям, некорректно, в том числе с точки зрения национальной безопасности.

"Если мы говорим о главе Генерального штаба, я думаю, что это прямое назначение Президента произойдет после инаугурации, точно так же, как руководитель Службы внешней разведки и ряд других назначений, которые являются прямой прерогативой Президента и не должны согласовываться с парламентом. С другой стороны, сначала надо будет отправить в отставку действующих чиновников", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, Разумков заявил, что Зеленский хочет провести инаугурацию в воскресенье, 19 мая, для избежания транспортного коллапса в Киеве в будни.

При этом Андрей Парубий заяивл, что инаугурация Владимира Зеленского должна состояться не позднее 2 июня.